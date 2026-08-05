Waldbrand in Reith bei Seefeld: Feuerwehr im steilen Gelände nur per Hubschrauber im Einsatz

Waldbrand in Reith bei Seefeld: Löscharbeiten in steilem Gelände

In Reith bei Seefeld im Bezirk Innsbruck-Land waren am Mittwochmittag noch Löscharbeiten bei einem Waldbrand im Gang. Betroffen ist eine Fläche von etwa 100 bis 150 Quadratmetern in steilem, felsdurchsetztem Gelände.

Am Morgen war über dem unzugänglichen Gebiet eine Rauchsäule entdeckt worden. Von Reith aus war der Rauch zunächst nicht sichtbar. Die Einsatzkräfte führten daraufhin Erkundungsflüge durch, um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen.

Einsatz nur per Hubschrauber möglich

Das betroffene Gebiet ist regulär nur nach einem etwa dreistündigen Fußmarsch erreichbar. Feuerwehrleute und Ausrüstung wurden deshalb per Hubschrauber eingeflogen. Die Bergrettung Reith war ebenfalls im Einsatz und übernahm die Sicherung der Kräfte im schwierigen Gelände.

Zu Mittag wurden Glutnester aufgespürt und beseitigt. Das Areal wurde bewässert und kontrolliert. Eine größere Ausbreitung des Feuers konnte verhindert werden.

Die Einsatzleitung stufte die Lage als unter Kontrolle ein. Die Löscharbeiten waren zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht abgeschlossen.