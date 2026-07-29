Waldbrand in Scheffau: 8.000 Quadratmeter betroffen, Löschhubschrauber im Einsatz

Waldbrand in Scheffau: Löscharbeiten dauern an

In Scheffau im Bezirk Kufstein ist am Dienstag ein Waldbrand ausgebrochen. Am Mittwoch dauerten die Löscharbeiten im betroffenen Gebiet im Gaisbachtal weiter an.

Nach ersten Meldungen war zunächst von rund 1.000 Quadratmetern betroffener Waldfläche die Rede. Mittlerweile geht die Feuerwehr von etwa 8.000 Quadratmetern aus.

Glutnester im Boden

Laut Feuerwehrkommandant Alexander Schulz befinden sich weiterhin Glutnester im Boden, die aufgespürt werden müssen. Da das Gelände unwegsam ist, können Einsatzautos die betroffenen Bereiche nicht erreichen. Mittwochfrüh wurde ein erster Drohnenflug über dem Gaisbachtal durchgeführt, um die Lage zu erfassen.

Das Feuer hat sich nach Angaben der Feuerwehr in der Nacht nicht weiter ausgebreitet. Ab 7.00 Uhr sollten zwei Löschhubschrauber die Einsatzkräfte am Boden bei der Suche nach Glutnestern unterstützen.

Bis zu 60 Einsatzkräfte im Einsatz

Am Mittwoch waren bis zu 60 Einsatzkräfte im Einsatz. Die Feuerwehren aus Söll, Ellmau und Scheffau waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Auch ein Drohnenteam, die Bezirkszentrale sowie Flughelfer waren seit den Morgenstunden im Einsatz.

Die Ursache für den Brand ist bislang unklar.