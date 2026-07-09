Waldbrand in Schnifis rasch gelöscht – Hohe Brandgefahr in Vorarlberg

Waldbrand in Schnifis: Feuer rasch unter Kontrolle gebracht

In einem Waldstück in Schnifis ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Der Brand wurde gegen 17.30 Uhr gemeldet. Den Einsatzkräften gelang es rasch, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Wie es zu dem Brand kam, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

Hohe Waldbrandgefahr in Vorarlberg

Andreas Amann, Vorstand des Forstwesens des Landes Vorarlberg, stuft die aktuelle Waldbrandgefahr im Bundesland als sehr groß ein. Eine entsprechende Verordnung hat das Land Vorarlberg bislang nicht erlassen.

Das Nachbarland Liechtenstein hat hingegen bereits am Mittwoch ein Feuerverbot im Freien ausgesprochen. Dort sind Grillstellen gesperrt; Holz- und Kohlegrills, Feuerschalen, Tonnen sowie andere Feuerstellen dürfen nicht verwendet werden. Zudem ist das Rauchen in Wäldern in Liechtenstein nicht mehr gestattet.