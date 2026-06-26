Waldbrand in Schrattenbruck: 280 Feuerwehrleute bei Großeinsatz – zwei Verletzte

Waldbrand in Schrattenbruck: Großeinsatz mit 280 Feuerwehrleuten

In Schrattenbruck, einer Katastralgemeinde von Melk in Niederösterreich, ist am Freitagabend ein Waldbrand ausgebrochen. Rund 1,5 Hektar Wald waren von dem Feuer betroffen.

Die Feuerwehr wurde gegen 18.30 Uhr alarmiert. Aufgrund von Trockenheit und Hitze wurde die Alarmstufe B4 ausgerufen. Insgesamt standen 280 Feuerwehrmitglieder von 16 Feuerwehren mit 30 Fahrzeugen im Einsatz.

Brand rasch unter Kontrolle

Gegen 19.20 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Am Abend liefen noch Nachlöscharbeiten. Ein Ausbreiten des Feuers auf umliegende Felder konnte verhindert werden.

Die Hitze stellte eine besondere Herausforderung für die Einsatzkräfte dar. Die Mannschaften mussten deshalb immer wieder ausgewechselt werden. Zwei Feuerwehrleute wurden leicht verletzt und kämpften mit Kreislaufproblemen.

Hohe Sensibilität bei Waldbränden

Der Landesfeuerwehrverband Niederösterreich betonte, dass man derzeit bei Waldbränden sehr sensibel sei und daher bewusst viele Kräfte ausrücken würde. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.