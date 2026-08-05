Waldbrand in St. Florian unter Kontrolle – Sieben Feuerwehren im Großeinsatz

Waldbrand in St. Florian: Sieben Feuerwehren im Einsatz

Im Ortsteil Weilling in der Gemeinde St. Florian im Bezirk Linz-Land ist am Mittwochvormittag ein Waldbrand ausgebrochen. Eine Fläche mit trockenem Gras und Jungbewuchs stand in Flammen.

Der Vorfall löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Es wurde Alarmstufe zwei ausgerufen.

Sieben Feuerwehren im Einsatz

Nach der Erstalarmierung von drei Feuerwehren wurden vier weitere Feuerwehren zur Unterstützung angefordert. Insgesamt waren damit sieben Feuerwehren an dem Einsatz beteiligt. Mehrere Löschtrupps konnten den Brand eindämmen und schließlich unter Kontrolle bringen.

Der umliegende Waldbestand wurde nicht gefährdet. Der betroffene Bereich wurde im Anschluss auf mögliche Glutnester untersucht.

Nach ersten Informationen wurde bei dem Brand niemand verletzt.