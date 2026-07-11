Waldbrand in Virgen nach rund einem Tag unter Kontrolle – 180 Feuerwehrleute im Einsatz

Waldbrand in Virgen: Feuer nach rund einem Tag unter Kontrolle

Im Mitteldorfer Wald südlich von Virgen in Osttirol ist am Freitagnachmittag ein Waldbrand ausgebrochen. Mehr als 180 Feuerwehrleute standen im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen.

Samstagvormittag gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Betroffen ist eine Fläche von zehn Hektar in einem abgeholzten Waldgebiet.

Hubschrauber im Löscheinsatz

Mehrere Hubschrauber lieferten laufend Löschwasser zum Brandherd. Ihr Einsatz war bis zum Einbruch der Dunkelheit am Samstag geplant.

Der stellvertretende Bezirksfeuerwehrkommandant Johann Obererlacher erklärte am Samstagnachmittag, das Feuer sei zwar unter Kontrolle, aber noch nicht vollständig gelöscht. Die Nachlöscharbeiten sollen am Sonntag beginnen.