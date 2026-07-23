Waldbrand nach Bundesheer-Übung: Leuchtgranate setzte 500 Quadratmeter in Flammen

Waldbrand nach Bundesheer-Übung bei Molln

Bei einer Übung des Bundesheeres auf dem Truppenübungsplatz Ramsau bei Molln im Bezirk Steyr-Land ist am späten Mittwochabend ein Wiesen- und Waldbrand ausgebrochen. Ausgelöst wurde er durch einen Leuchtkörper, laut Polizei ein Panzerabwehrrohr mit einer Leuchtgranate.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 21.30 Uhr alarmiert. Die Flammen breiteten sich auf einer Fläche von rund 500 Quadratmetern aus.

Löscharbeiten bis in die Morgenstunden

Sieben Feuerwehren rückten zur Brandbekämpfung aus. Die Löscharbeiten gestalteten sich im teils alpinen Gelände schwierig, da Teile des betroffenen Waldstücks nur schwer zugänglich waren. Die Feuerwehrleute waren bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz.

Gegen 3 Uhr konnte „Brandaus“ gegeben werden. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Brand niemand verletzt.