Waldviertel statt Wien: Auch Flucht vor Hitze bietet kaum mehr Abkühlung

Hitzewelle in Wien: Ausweichen ins Waldviertel bringt nur kurzfristig Abkühlung

Während in Wien Temperaturen von bis zu 40 Grad gemessen wurden, suchten manche Menschen Abkühlung im Waldviertel. Am Beispiel eines Aufenthalts in Zwettl zeigt sich jedoch, dass auch dort die Hitze zunehmend spürbar wird.

Für Wien waren an dem betreffenden Tag bis zu 37 Grad angekündigt. Im rund 100 Kilometer entfernten Zwettl lagen die Temperaturen am Vormittag noch bei 12,5 Grad, stiegen im Tagesverlauf jedoch auf 36 Grad.

Unterkunft am Waldrand

Das gebuchte Hotel befand sich außerhalb des Ortes Zwettl am Waldrand. Trotz der Lage abseits der Stadt blieb die Hitzewelle demnach nicht gänzlich ausgeklammert.

Vergleich mit internationalen Extremwerten

Im Death Valley in den USA wurden zum Vergleich 49 Grad gemessen. Als weitere Option zur Hitzeflucht wurde zudem ein Flug nach Irland gebucht.