Wanderer am Kaiserschild nach Orientierungsverlust im Neuschnee gerettet

Zwei junge Wanderer sind am Montagmittag im Bereich des Kaiserschildes im Bezirk Leoben in eine alpine Notlage geraten und mussten von der Bergrettung Eisenerz geborgen werden. Die 19-jährige Frau und der 20-jährige Mann waren auf dem markierten Wanderweg 683 unterwegs, als sie auf rund 1.780 Metern Seehöhe die Orientierung verloren. Über Nacht war Schnee gefallen. Beide konnten schließlich unverletzt gerettet werden.

Notruf nach Orientierungsverlust im Schnee

Die beiden Wanderer waren am Nationalfeiertag auf dem Weg in Richtung Kaiserschild, als sie sich aufgrund der winterlichen Verhältnisse nicht mehr weitergetraut haben. Sie setzten daraufhin einen Notruf ab. Die Wanderung war nicht geführt.

Die Bergrettung Eisenerz wurde alarmiert und stieg zu den beiden auf. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Wanderer bereits unterkühlt. Sie wurden zunächst in einem Notzelt aufgewärmt und mit warmem Tee versorgt, bevor die Rettungskräfte sie unter Seilsicherung ins Tal begleiteten.

Insgesamt standen 19 Mitglieder der Bergrettung Eisenerz im Einsatz, unterstützt von einem Beamten der Alpinpolizei. Laut Polizei ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Neuschnee als Risiko im Herbst

Grundsätzlich kann frischer Schnee im Gebirge markierte Wege rasch unkenntlich machen, selbst wenn diese gut ausgeschildert sind. Spuren verschwinden, Steige werden rutschig, und die Sicht auf charakteristische Geländemerkmale verändert sich erheblich. Besonders in der Übergangszeit zwischen Herbst und Winter kann es vorkommen, dass im Tal noch sommerliche Bedingungen herrschen, während in höheren Lagen bereits über Nacht Schnee fällt. Wanderer werden dadurch häufig von winterlichen Verhältnissen überrascht, auf die weder Ausrüstung noch Routenplanung ausgelegt sind.

Bei vergleichbaren Vorgängen spielt die Unterkühlung eine zentrale Rolle, da körperliche Anstrengung in Kombination mit Kälte, Nässe und Wind die Körpertemperatur schneller sinken lässt als bei reiner Kälteeinwirkung im Stillstand. Einsatzkräfte der Bergrettung setzen deshalb häufig zunächst auf Sofortmaßnahmen wie das Aufwärmen in einem Notzelt und die Zufuhr warmer Flüssigkeit, bevor ein Abstieg erfolgt. Der eigentliche Abtransport erfolgt bei winterlichen oder vereisten Verhältnissen häufig unter Seilsicherung, um die Sturzgefahr für die betroffenen Personen zu minimieren.

Alpinpolizei und freiwillige Bergrettungsorganisationen arbeiten bei solchen Einsätzen üblicherweise eng zusammen. Während die Bergrettung die technische Rettung und Versorgung vor Ort übernimmt, ist die Alpinpolizei unter anderem für die Einsatzdokumentation sowie die Klärung möglicher Unfallursachen zuständig. Eine fehlende Hinweislage auf Fremdverschulden bedeutet in diesem Zusammenhang, dass keine äußeren Einwirkungen Dritter als Ursache für die Notlage festgestellt wurden.