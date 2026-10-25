Warth erhält Millionen-Hochwasserschutz – Erste Sperren im Laaergraben fertiggestellt

In der Gemeinde Warth im Bezirk Neunkirchen sind die ersten fünf Schutzsperren im Rahmen eines umfangreichen Hochwasserschutz-Projekts fertiggestellt worden. Finanzlandesrat Anton Kasser besichtigte die Anlage im Laaergraben diese Woche. Insgesamt investieren Bund, Land und Gemeinde rund 16 Millionen Euro in das Vorhaben, das bis 2030 abgeschlossen sein soll.

Fertige Sperren im Laaergraben

Warth war 1999 von Hochwasser betroffen. Im Juni 2018 trat zudem der Hassbach, ein Zubringer zur Pitten, über die Ufer und richtete durch Wasser und Schlamm enorme Schäden an. Als Reaktion darauf wurde ein mehrteiliges Schutzprojekt geplant, dessen erster Teilabschnitt 2024 mit einem Spatenstich begann.

Im Laaergraben wurden mittlerweile fünf Schutzsperren errichtet. Sie sollen den Graben stabilisieren, der nach Angaben der Projektverantwortlichen massiv abrutscht. Christian Amberger, Sektionsleiter der Wildbach- und Lawinenverbauung für Niederösterreich, Wien und das Burgenland, ist für das Vorhaben zuständig. Robert Spitzer, der am Hang direkt neben dem Laaergraben lebt, ist als Anrainer von den Bauarbeiten unmittelbar betroffen.

Im weiteren Verlauf des Projekts entstehen Rückhaltebecken mit einer Gesamtkapazität von 400 Millionen Liter Wasser. Diese sollen künftig größere Wassermengen bei Starkregenereignissen auffangen und kontrolliert abgeben. Die gesamten Bauarbeiten sollen planmäßig im Jahr 2030 abgeschlossen sein.

Bürgermeisterin Michaela Walla von der ÖVP ist für die Gemeinde in das Projekt eingebunden. Die Gemeinde Warth muss im Zusammenhang mit der Finanzierung ein Darlehen zurückzahlen.

Investitionen in den Hochwasserschutz in Niederösterreich

Projekte wie jenes in Warth sind Teil einer landesweiten Strategie im Umgang mit Hochwasserrisiken. Seit 2024 wurden in Niederösterreich insgesamt 35 Hochwasserschutz-Projekte mit Gesamtkosten von rund 140 Millionen Euro fertiggestellt. Solche Vorhaben werden üblicherweise gemeinsam von Bund, Land und den betroffenen Gemeinden finanziert, da die Zuständigkeiten für Gewässerschutz und Wildbachverbauung auf mehreren Ebenen verteilt sind.

Grundsätzlich dient die Wildbach- und Lawinenverbauung dazu, Siedlungsgebiete vor den Folgen von Muren, Hangrutschungen und Hochwasser zu schützen. Dazu zählen neben Rückhaltebecken auch Sperrenbauwerke, wie sie im Laaergraben errichtet wurden. Solche Sperren verringern die Fließgeschwindigkeit von Wasser und Geschiebe und tragen dazu bei, abrutschende Hänge zu stabilisieren. Rückhaltebecken wiederum sollen bei Starkregen große Wassermengen zwischenspeichern, um die Belastung für Bäche und Siedlungsgebiete flussabwärts zu reduzieren.

Die Finanzierung solcher Projekte erfolgt in der Regel über einen Kostenschlüssel, bei dem sich Bund und Land den überwiegenden Teil der Ausgaben teilen, während die jeweilige Gemeinde einen kleineren Anteil beisteuert. Gemeinden nehmen dafür häufig Darlehen auf, die über einen längeren Zeitraum zurückgezahlt werden. Nach schweren Hochwasserereignissen wie jenem im Jahr 2018 werden solche Infrastrukturprojekte häufig als langfristige Investition in die Sicherheit der betroffenen Siedlungsgebiete verstanden.