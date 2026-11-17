In Teilen Kärntens spitzt sich die Wasserknappheit weiter zu. Seit Monaten fehlen in der Region größere Niederschlagsmengen, besonders prekär ist die Lage in Griffen und St. Paul im Lavanttal. Quellen sind versiegt, die Feuerwehr versorgt seit Wochen Haushalte und landwirtschaftliche Betriebe mit Wasser. Betroffene Landwirte haben zum Teil auf eigene Kosten kilometerlange Wasserleitungen verlegen lassen, um die Versorgung ihrer Höfe sicherzustellen.

Versiegte Quellen und tägliche Wasserfuhren

Bei der Familie Marschnig am Haberberg sind alle drei hofeigenen Quellen versiegt. Mitte Sommer wurden sie zunächst schwächer, Ende Sommer versiegten sie vollständig. Da der Hof von Peter Marschnig außerhalb des Pflichtversorgungsgebiets der Gemeinde Griffen liegt, ist die Feuerwehr eingesprungen: Sie musste den privaten Hochbehälter in den vergangenen Wochen viermal auffüllen. Pro Wasserfuhre verrechnet die Feuerwehr 50 Euro.

Auch im Granitztal ist die Lage angespannt. Allein dort wurden in den vergangenen Wochen 61 Wasserfuhren der Feuerwehr benötigt, der Großteil davon erst im Herbst. Paul Hobel, der in Deutsch-Grutschen im Granitztal eine Nebenerwerbslandwirtschaft betreibt, hat reagiert und auf eigene Kosten eine kilometerlange Wasserleitung zu seinem Haus und Hof verlegen lassen. Die Leitung wurde im August fertiggestellt, die Kosten dafür belaufen sich auf mehrere Zehntausend Euro. Auch sein Anwesen liegt außerhalb des Pflichtversorgungsgebiets der Gemeinde St. Paul. Wie Hobel sind auch andere Landwirte in der Region diesen Weg gegangen und haben selbst kilometerlange Wasserleitungen verlegt.

Gemeinden suchen nach Lösungen

Die Gemeinde St. Paul im Lavanttal verhandelt derzeit mit dem Stift St. Paul über eine mögliche Wasserversorgung. Das Stift verfügt über zahlreiche Quellen, die für die Versorgung betroffener Gebiete infrage kommen könnten. Vizebürgermeister Adolf Streit von der Bürgerliste ist in die entsprechenden Gespräche eingebunden. In Griffen äußerte sich Vizebürgermeister Thorsten Unterberger von der ÖVP zur Situation in der Gemeinde, in der ebenfalls mehrere Anwesen außerhalb des Pflichtversorgungsgebiets liegen und auf alternative Wasserversorgung angewiesen sind.

Pflichtversorgung und ihre Grenzen

Grundsätzlich sind Gemeinden in Österreich verpflichtet, innerhalb bestimmter, festgelegter Gebiete eine öffentliche Wasserversorgung sicherzustellen. Häuser und Höfe außerhalb dieses sogenannten Pflichtversorgungsgebiets müssen sich in der Regel selbst um ihre Wasserversorgung kümmern, etwa über eigene Brunnen oder Quellen. Gerät eine solche private Quelle in Trockenzeiten ins Versiegen, bleibt den Betroffenen oft nur die kostenpflichtige Belieferung durch die Feuerwehr oder eine aufwendige eigene Leitungslösung, wie sie einzelne Landwirte im Granitztal bereits umgesetzt haben.

Der Bau einer eigenen Wasserleitung über mehrere Kilometer hinweg ist technisch anspruchsvoll und mit erheblichen Kosten verbunden, da Leitungen über privaten und oft unwegsamen Grund verlegt werden müssen und je nach Geländebeschaffenheit zusätzliche Pumpstationen oder Druckausgleichssysteme notwendig werden können. Für landwirtschaftliche Betriebe stellt eine gesicherte Wasserversorgung zugleich eine wesentliche Grundlage für Tierhaltung und Bewirtschaftung dar, weshalb viele Betroffene trotz der hohen Investitionskosten auf eine dauerhafte eigene Lösung setzen, statt dauerhaft auf Wasserlieferungen angewiesen zu bleiben.

Die Einbindung von Quellen aus kirchlichem oder klösterlichem Besitz, wie sie derzeit zwischen der Gemeinde St. Paul und dem Stift St. Paul verhandelt wird, ist bei regionaler Wasserknappheit ein in Kärnten durchaus übliches Vorgehen, da solche Einrichtungen traditionell über eigene, oft ergiebige Quellen auf ihren Liegenschaften verfügen.