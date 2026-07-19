Wasserrettung Kärnten: Sechs Badetote und 22 Einsätze allein am Wörthersee

Wasserrettung in Kärnten: Sechs Badetote und zahlreiche Einsätze im bisherigen Sommer

In Kärnten sind in der laufenden Saison bereits sechs Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen. Die Wasserrettung verzeichnet eine hohe Einsatzbelastung.

Allein die Einsatzstelle Bad Saag am Wörthersee rückte heuer bereits zu 22 Einsätzen aus. Einsatzstellenleiter Paul Pridnig nennt Unwetter- und Sturmeinsätze als besonders häufige Einsatzarten.

Vielfältige Einsatzlagen

Zu den dokumentierten Einsätzen zählen die Rettung zweier Frauen, die nach einer Bootsausfahrt nicht mehr in ihr Elektroboot zurückkehren konnten, sowie ein Einsatz nach einem Verkehrsunfall, bei dem ein Auto in den Wörthersee stürzte. Außerdem mussten die Einsatzkräfte eine ertrunkene Person bergen.

Empfehlungen und Suche nach Freiwilligen

Die Wasserrettung empfiehlt Schwimmerinnen und Schwimmern, die längere Strecken zurücklegen, eine orange Schwimmboje mitzunehmen. Gleichzeitig sucht die Organisation freiwillige Helferinnen und Helfer. Für eine Mitarbeit sind laut Wasserrettung grundlegende Schwimmkenntnisse ausreichend.