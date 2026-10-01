Wasserschaden im TierQuarTier Wien: Über 900 Pflegeplatz-Angebote für Hunde in kürzester Zeit

Nach einem Wasserschaden im Hundebereich des TierQuarTier Wien hat die Einrichtung kurzfristig Pflegeplätze für ihre Hunde gesucht. Die Aktion „Tapetenwechsel für Tierheimhunde“ stieß auf so große Resonanz, dass innerhalb kürzester Zeit mehr als 900 Interessenten einen Online-Fragebogen ausfüllten. Das TierQuarTier hat daraufhin einen Anfragestopp eingelegt.

Wasserschaden macht Bauarbeiten nötig

Im Hundebereich des TierQuarTier Wien ist ein Wasserschaden aufgetreten. Ab Mitte Oktober sind deshalb Trocknungs- und Bauarbeiten in der Einrichtung vorgesehen. Um die Zeit der Arbeiten zu überbrücken, startete das TierQuarTier die Aktion „Tapetenwechsel für Tierheimhunde“. Gesucht wurden Personen, die einen Hund voraussichtlich für vier bis sechs Wochen bei sich zu Hause aufnehmen können.

Interessierte sollten dafür zunächst einen Online-Fragebogen zu ihrer Wohn- und Lebenssituation ausfüllen. Die Resonanz darauf fiel deutlich höher aus als offenbar erwartet: Innerhalb kürzester Zeit gingen mehr als 900 ausgefüllte Fragebögen ein. Angesichts dieser Menge an Anfragen hat das TierQuarTier Wien die Annahme weiterer Meldungen vorerst gestoppt.

Zwei Personen sichten hunderte Fragebögen

Für die Bearbeitung der Anfragen ist im TierQuarTier Wien ein Hundevergabe-Team zuständig, das aus zwei Personen besteht. Dieses Team sichtet und prüft sämtliche eingegangenen Fragebögen. Im nächsten Schritt sollen jene Personen kontaktiert werden, deren Wohn- und Lebenssituation zur Situation eines der Hunde passen könnte.

Nach dieser ersten Auswahl sind persönliche Gespräche sowie ein Kennenlernen mit dem jeweiligen Hund vorgesehen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung stehen noch keine fixen Pflegeplätze fest. Anna Hofstätter, Sprecherin des TierQuarTier Wien, ist in diesem Zusammenhang als Ansprechperson der Einrichtung genannt.

Vermittlung von Pflegehunden als organisatorische Aufgabe

Die zeitweise Unterbringung von Tierheimtieren bei Privatpersonen ist in Tierheimen grundsätzlich kein unübliches Instrument, etwa wenn bauliche Maßnahmen, Platzmangel oder andere organisatorische Gründe eine vorübergehende Entlastung der eigenen Räumlichkeiten notwendig machen. Für die Einrichtungen bedeutet eine solche Aktion jedoch zusätzlichen Prüf- und Koordinationsaufwand, da die Lebensumstände künftiger Pflegepersonen mit den Bedürfnissen der einzelnen Tiere in Einklang gebracht werden müssen. Dazu zählen üblicherweise Fragen zur Wohnsituation, zu bereits im Haushalt lebenden Tieren, zu zeitlichen Ressourcen sowie zu etwaigen Vorerfahrungen im Umgang mit Hunden.

Üblicherweise erfolgt die Zuteilung von Pflegehunden nicht nach dem Prinzip der schnellsten Meldung, sondern nach einer inhaltlichen Passung zwischen Tier und Mensch. Manche Hunde benötigen etwa eine ruhige Umgebung ohne weitere Tiere im Haushalt, andere kommen mit Kindern oder anderen Hunden gut zurecht. Diese individuelle Abstimmung erklärt, weshalb die Bearbeitung einer großen Zahl an Anfragen Zeit in Anspruch nehmen kann, selbst wenn grundsätzlich großes Interesse an einer Aufnahme besteht.

Bei vergleichbaren Vorgängen folgt auf eine erste Vorauswahl anhand schriftlicher Angaben in der Regel ein persönlicher Kontakt, um offene Fragen zu klären und gegenseitige Erwartungen abzugleichen. Erst nach einem Kennenlernen zwischen Pflegeperson und Tier wird in solchen Fällen üblicherweise über eine tatsächliche Vermittlung entschieden. Dieses mehrstufige Vorgehen soll sicherstellen, dass die vorübergehende Unterbringung sowohl für die Tiere als auch für die aufnehmenden Personen passend gestaltet werden kann.