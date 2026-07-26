Wels: 28-Jähriger mit 0,76 Promille und 45-km/h-E-Scooter erwischt

Wels: 28-Jähriger mit alkoholisiertem E-Scooter kontrolliert

In Wels hat die Polizei am Samstag einen 28-jährigen Mann auf einem E-Scooter gestoppt. Bei einer Kontrolle gegen 17.30 Uhr auf einer Fahrradstraße an der Traun stellten die Beamten einen Alkoholwert von 0,76 Promille fest.

Der Scooter des Mannes verfügte über eine Spitzenleistung von 1.000 Watt und eine Bauartgeschwindigkeit von 45 km/h.

Vorherige Beanstandung angegeben

Der 28-Jährige, ein slowakischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Wels, gab bei der Kontrolle an, bereits einmal wegen des Fahrzeugs beanstandet worden zu sein. Als Grund für die weitere Nutzung nannte er den durch die hohe Geschwindigkeit ausgelösten Adrenalinkick.

Der Mann wird nun mehrfach angezeigt.