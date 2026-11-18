Die Stadt Wels hat Smart Glasses im Freizeitkomplex Welldorado verboten. Der Gemeinderat beschloss das Verbot am Montag einstimmig, wie die Grünen am Mittwoch mitteilten. Es gilt für den gesamten Freizeitkomplex mit Freibad, Hallenbad und Saunabereich.

Laut Stadt handelt es sich um den gemeinsamen Antrag von FPÖ, SPÖ und den Grünen. Wels ist nach Angaben der Stadt die erste Kommune in Österreich, die ein ausdrückliches Verbot von Smart Glasses in einem öffentlichen Freizeitbetrieb beschlossen hat.

Einstimmiger Beschluss in Wels

Der Welser Gemeinderat fasste den Beschluss am Montag ohne Gegenstimme. Eingebracht wurde der Antrag gemeinsam von FPÖ, SPÖ und den Grünen. Bekannt gegeben wurde die Entscheidung zwei Tage später von den Grünen.

Das Verbot erstreckt sich auf den kompletten städtischen Freizeitkomplex Welldorado, also auf Freibad, Hallenbad und den Saunabereich. Alessandro Schatzmann, Gemeinderat der Grünen, begründete den Schritt damit, dass es in sensiblen Bereichen wie Schwimmbädern und Saunen klare Regeln brauche.

Smart Glasses verfügen über direkt in das Brillengestell integrierte Kameras und Mikrofone. Die Geräte ermöglichen unter anderem Foto- und Videoaufnahmen, Sprachsteuerung sowie Übersetzungen in Echtzeit. Gerade die unauffällige Bauform der Kameras unterscheidet sie von herkömmlichen Fotoapparaten oder Smartphones, deren Nutzung zum Fotografieren meist deutlicher erkennbar ist.

ORF Oberösterreich hatte vor wenigen Wochen über die steigende Nachfrage nach solchen Brillen berichtet. Der Linzer Optikermeister Felix Pippig gab dabei an, dass Smart Glasses mittlerweile millionenfach verkauft werden.

Fehlende bundesweite Regelung

Eine bundesweite gesetzliche Regelung zum Umgang mit Smart Glasses gibt es derzeit nicht. Nach Angaben der APA arbeitet der Bund gegenwärtig an entsprechenden Vorgaben für die Technologie. Bis eine solche Regelung vorliegt, bleibt es einzelnen Einrichtungen und Kommunen überlassen, eigene Hausordnungen oder lokale Beschlüsse zu erlassen.

Thomas Lohninger, Geschäftsführer von epicenter.works, ordnet Smart Glasses grundsätzlich als Überwachungstechnologie ein. Er warnt zudem davor, dass große Technologiekonzerne die mit den Brillen erfassten Daten für das Training von Künstlicher Intelligenz nutzen könnten.

Datenschutz in öffentlichen Freizeiteinrichtungen

Öffentliche Bäder und Saunabereiche gelten grundsätzlich als besonders sensible Räume, da sich Besucherinnen und Besucher dort in Badebekleidung oder unbekleidet aufhalten. Unauffällige Aufnahmegeräte werfen in solchen Umgebungen regelmäßig Fragen des Persönlichkeitsschutzes auf, unabhängig von der jeweils eingesetzten Technologie.

Betreiber von Freizeiteinrichtungen können üblicherweise über Hausordnungen eigene Regeln zur Nutzung von Aufnahmegeräten festlegen, solange diese nicht bestehendem übergeordnetem Recht widersprechen. Verstöße gegen solche Hausordnungen können in der Praxis etwa einen Verweis aus der Einrichtung nach sich ziehen. Die konkrete Ausgestaltung und Durchsetzung derartiger Regeln obliegt dabei den jeweiligen Betreibern vor Ort.

Mit der zunehmenden Verbreitung von Smart Glasses auf dem Massenmarkt dürfte sich die Frage, wie mit kameratragenden Wearables in sensiblen öffentlichen Räumen umgegangen wird, auch über Schwimmbäder hinaus stellen. Bis eine einheitliche bundesweite Regelung vorliegt, bleiben einzelne lokale Beschlüsse wie jener in Wels ein möglicher Weg, um auf die technologische Entwicklung zu reagieren.