Weniger Bergtote in Tirol trotz deutlich mehr Unfällen im Sommer 2026

Weniger Bergtote in Tirol im Sommer 2026 – Zahl der Unfälle steigt dennoch

In Tirol sind zwischen 1. Mai und 26. Juli 2026 insgesamt 14 Menschen bei Bergtouren oder Wanderungen ums Leben gekommen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 24 Bergtote.

Trotz des Rückgangs bei den Todesfällen verzeichnet die Statistik für den gleichen Zeitraum insgesamt 540 Unfälle in den Tiroler Bergen – rund 70 mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Verletzten stieg auf 387, das sind 60 mehr als im Vergleichszeitraum 2025.

Absturz häufigste Unfallursache

40 Prozent der Unfälle sind auf Abstürze zurückzuführen, 27 Prozent auf Stolpern und 20 Prozent auf Herz-Kreislaufstörungen. Die meisten Bergunfälle im Sommer ereignen sich bei Wanderungen oder normalen Bergtouren. Klettern, Klettersteige und Hochtouren machen dagegen nur zehn bis 20 Prozent der Unfälle aus.

Mehrere tödliche Vorfälle am Wochenende

Am vergangenen Wochenende kam eine 32-jährige Frau auf der mehr als 3.700 Meter hohen Wildspitze ums Leben, nachdem sie in eine Gletscherspalte gestürzt war.

Ebenfalls am Wochenende verunglückte ein 69-Jähriger beim Abstieg von der Hochschrutte in Bichlbach im Bezirk Reutte tödlich. Er war in eine Felsrinne abgestürzt.

Auf der Innsbrucker Nordkette verlor ein 18-Jähriger beim Abstieg mit Freunden im weglosen Gelände den Halt und starb.