Westbahnstrecke Linz-St. Valentin nach Oberleitungsschaden weiter stark eingeschränkt

Einschränkungen auf der Westbahnstrecke zwischen Linz und St. Valentin dauern an

Die Westbahnstrecke zwischen Linz und St. Valentin bleibt am Wochenende nur sehr eingeschränkt befahrbar. Die ÖBB gaben am Samstag bekannt, dass das Notfahrprogramm zumindest bis einschließlich Sonntag aufrechterhalten wird.

Auslöser der Störung war ein Vorfall vom Donnerstagabend: Eine Oberleitung riss und fiel zu Boden, wobei sie weitere Kabel eines Stellwerks verschmorte. Die Oberleitung ist mittlerweile repariert, die Arbeiten am stark beschädigten Stellwerk dauern jedoch noch an.

Welche Züge fahren – und welche nicht

Railjet Express Züge (RJX), ICE-Züge von und nach Deutschland sowie Nachtzüge verkehren planmäßig. Intercity-Verbindungen enden hingegen in St. Valentin beziehungsweise am Linzer Hauptbahnhof. Die Westbahn fährt auf der betroffenen Strecke nur einmal pro Stunde und hält außerplanmäßig in St. Valentin. Für den Nahverkehr sind seit Donnerstagabend Busse im Schienenersatzverkehr im Einsatz. Der Güterverkehr muss warten oder wird großräumig umgeleitet.

Gegenseitige Ticketanerkennung und verlängerte Gültigkeit

Tickets der ÖBB und der Westbahn werden auf der betroffenen Strecke wechselseitig anerkannt. Für Tickets, die bis zum 17. Juli gekauft wurden, wurde die Zugbindung aufgehoben; diese Tickets sind nun bis einschließlich 21. Juli gültig.