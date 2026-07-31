Weyer knackt Rekord: 39,6 Grad – Oberösterreichs heißester Juli seit Messbeginn

Neuer Julihitzerekord in Oberösterreich: 39,6 Grad in Weyer gemessen

In Weyer im Bezirk Steyr-Land wurden am Freitag, dem 31. Juli 2026, 39,6 Grad Celsius gemessen. Es ist der höchste Juliwert, der in Oberösterreich seit Beginn der Wetteraufzeichnungen registriert wurde.

Der bisherige oberösterreichische Julirekord lag bei 39,2 Grad und war am 28. Juli 2013 in Bad Goisern im Bezirk Gmunden gemessen worden.

Rekorde an zahlreichen Messstationen

Laut Geosphere Austria wurde am selben Tag an mindestens 30 Stationen in Österreich ein neuer Jahreshöchstwert erreicht, davon bestehen 20 Messstellen bereits seit mehr als 30 Jahren. Auch der bundesweite Julirekord wurde übertroffen: In Wieselburg in Niederösterreich wurden 40,3 Grad gemessen. Der bisherige Höchstwert von 39,7 Grad war 1983 in Dellach im Drautal in Kärnten aufgestellt worden.

Nach Angaben von GeoSphere Austria waren die ersten sieben Monate des Jahres 2026 zudem so niederschlagsarm wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Wassermangel in mehreren Gemeinden

Die anhaltende Trockenheit wirkt sich bereits auf die Wasserversorgung einzelner Haushalte aus. In Wallern an der Trattnach ist der private Hausbrunnen von Rainer Simader versiegt, nachdem er 50 Jahre lang funktioniert hatte. Ein Anschluss an das öffentliche Wasserversorgungsnetz würde gut 10.000 Euro kosten. Bis zu einer Lösung transportiert die Feuerwehr Nutzwasser zur Familie. Bürgermeister Dominik Richtsteiger zufolge bezieht die Gemeinde Wasser von der WDL, der WasserdienstleistungsGmbH der Energie AG.

Auch in Tambergau, einem Ortsteil von Vorderstoder im Bezirk Kirchdorf, ist die Versorgung angespannt: Die Feuerwehr Hinterstoder speist dort derzeit fehlendes Wasser in das Leitungsnetz ein. Das Leitungswasser muss zudem abgekocht werden, da es nicht direkt als Trinkwasser genutzt werden kann.

Niedrigwasser an Attersee und Donau

Der Pegel des Attersees liegt auf einem historisch niedrigen Stand. Laut Attersee-Schifffahrt können die Anlegestellen Kammer und Seewalchen vorübergehend nicht angefahren werden. Auch an der Donau unterhalb von Ottensheim herrscht extremes Niedrigwasser.