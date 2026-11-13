Wien bekommt zwei weitere Diabeteszentren in Floridsdorf und Penzing

Wien erhält zwei zusätzliche spezialisierte Diabeteszentren. Nach dem 2023 eröffneten Diabeteszentrum Wienerberg sollen in den kommenden Jahren zwei weitere Standorte folgen: ein Zentrum in Donaufeld in Floridsdorf, das im Sommer 2027 eröffnen soll, sowie ein Zentrum in Baumgarten in Penzing, das für Anfang 2028 geplant ist. Betreiber ist der Wiener Gesundheitsverbund, finanziert wird das Projekt vom Wiener Gesundheitsfonds gemeinsam mit den Krankenversicherungsträgern ÖGK, SVS, BVAEB und KFA Wien.

Zwei neue Standorte für die Diabetesversorgung

Das Zentrum in Donaufeld wird gemeinsam mit der Klinik Landstraße betrieben. Für den Standort in Baumgarten baut das Team der Klinik Hietzing das neue Angebot auf. Damit entstehen zwei weitere Anlaufstellen, die dem Modell des bereits bestehenden Diabeteszentrums Wienerberg folgen sollen, das im März 2023 als erstes spezialisiertes Diabeteszentrum Österreichs eröffnet wurde.

Im Diabeteszentrum Wienerberg wurden bis Ende September 2026 insgesamt 6.664 Patienten betreut, es kam zu rund 40.000 Ambulanzbesuchen. Ärztliche Leiterin des Zentrums ist Johanna Brix. Die Patienten erhalten dort medizinische Behandlung, Ernährungsberatung, psychologische Unterstützung und Schulungen, wobei alle Angebote unter einem Dach gebündelt sind. Genutzt wurde das Angebot von Menschen aus 57 verschiedenen Staaten.

Seit der Eröffnung des Zentrums Wienerberg ging die Zahl der Patienten in der Diabetesambulanz der Klinik Favoriten um 34 Prozent zurück, während die Gesamtzahl der versorgten Menschen mit Diabetes gleichzeitig stieg. Rund 130.000 Menschen in Wien leben mit Diabetes, Tendenz steigend. Österreichweit sind es rund 800.000 Betroffene. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker von der SPÖ ist für das Vorhaben politisch zuständig.

Diabetes als wachsende Versorgungsaufgabe

Diabetes mellitus gehört zu den chronischen Erkrankungen, die eine dauerhafte und oft lebenslange Betreuung erfordern. Grundsätzlich umfasst die Behandlung nicht nur die medikamentöse Einstellung des Blutzuckerspiegels, sondern auch Schulungen zum Umgang mit der Erkrankung im Alltag, Ernährungsberatung sowie bei Bedarf psychologische Unterstützung. Gerade bei einer fortschreitenden Erkrankung spielt die kontinuierliche Betreuung eine zentrale Rolle, um Folgeerkrankungen wie Schäden an Nerven, Augen, Nieren oder dem Herz-Kreislauf-System möglichst zu vermeiden oder frühzeitig zu erkennen.

Üblicherweise verteilt sich die Versorgung von Menschen mit Diabetes auf niedergelassene Ärzte, Krankenhausambulanzen und spezialisierte Zentren. Die Bündelung unterschiedlicher Angebote an einem Standort gilt in der Gesundheitsversorgung allgemein als Modell, das Wege für Patienten verkürzen und die Abstimmung zwischen verschiedenen Fachbereichen erleichtern kann. Bei chronischen Erkrankungen mit hohem Betreuungsaufwand wird eine solche Zusammenführung von medizinischen, beratenden und schulenden Leistungen in vielen Gesundheitssystemen zunehmend als sinnvoller Ansatz diskutiert.

Die Finanzierung solcher spezialisierter Zentren erfolgt in der Regel über ein Zusammenspiel mehrerer Träger. In Wien sind dafür der Wiener Gesundheitsfonds sowie die Krankenversicherungsträger ÖGK, SVS, BVAEB und KFA Wien zuständig, während der laufende Betrieb durch den Wiener Gesundheitsverbund und die angeschlossenen Kliniken sichergestellt wird. Eine solche Struktur mit mehreren Trägern ist bei größeren Versorgungsprojekten im österreichischen Gesundheitswesen grundsätzlich üblich, da sowohl die Landesebene als auch die Sozialversicherung an der Finanzierung und Organisation medizinischer Leistungen beteiligt sind.

Mit zunehmender Zahl an Menschen mit Diabetes steigt allgemein auch der Bedarf an spezialisierten Versorgungsangeboten. Die Entwicklung betrifft nicht nur Wien, sondern stellt viele Gesundheitssysteme vor die Aufgabe, ausreichend Kapazitäten für eine dauerhafte, wohnortnahe Betreuung chronisch erkrankter Menschen bereitzustellen. Die Errichtung weiterer spezialisierter Zentren in unterschiedlichen Stadtteilen folgt dem Grundgedanken, Versorgungsangebote stärker in der Fläche zu verteilen, anstatt sie auf einen einzelnen zentralen