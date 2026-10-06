Wien benennt Straßen und Plätze nach Tina Turner, Jane Goodall und österreichischen Widerstandskämpferinnen

Die Stadt Wien hat am 6. Oktober 2026 eine Reihe von Um- und Neubenennungen von Straßen, Plätzen und Parkanlagen bekanntgegeben. Unter den neuen Namensgebern finden sich internationale wie Tina Turner und Jane Goodall sowie zahlreiche österreichische Künstlerinnen, Künstler und Widerstandskämpferinnen gegen den Nationalsozialismus.

Neue Namen für bekannte Bühnen- und Musikpersönlichkeiten

In der Donaustadt wurde eine Promenade nach der Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Tina Turner benannt: die Tina-Turner-Promenade. Im Stadtquartier Eibengasse erhielt ein Platz den Namen Otto-Schenk-Platz, benannt nach dem Schauspieler sowie Theater- und Opernregisseur Otto Schenk. Eine Gasse wurde nach Elisabeth Orth benannt, die als Doyenne des Wiener Burgtheaters gilt. Eine Allee trägt künftig den Namen von Peter Simonischek, der langjähriger Burgtheater-Schauspieler war. Die Waltraut-Haas-Gasse erinnert an die Film- und Theaterlegende Waltraut Haas, der Peter-Rapp-Weg an den Moderator Peter Rapp.

In Floridsdorf wurde zudem die Benennung eines Parks nach Gerald Pichowetz beschlossen. Pichowetz war Schauspieler und Regisseur und gründete das Gloria-Theater in Floridsdorf. In der Seestadt Aspern erhielt eine Straße den Namen der Verhaltens- und Primatenforscherin sowie Tier- und Naturaktivistin Jane Goodall.

Erinnerung an Widerstand und Verfolgung im Nationalsozialismus

Mehrere Benennungen widmen sich Frauen, die gegen das NS-Regime Widerstand leisteten oder von ihm verfolgt wurden. In Liesing wurde der Käthe-Sasso-Weg nach der Widerstandskämpferin Käthe Sasso benannt. In der Leopoldstadt erhielt ein Park den Namen der Schwimmerin Ruth Langer, die vom NS-Regime verfolgt wurde.

In der Josefstadt wird eine Parkanlage nach der in Wien geborenen Exil-Schriftstellerin und Übersetzerin Lore Segal benannt. Die Anlage war bisher umgangssprachlich als Hamerlingpark bekannt. In der Leopoldstadt wurde außerdem der Soshanaplatz benannt, nach der 1927 in Wien geborenen Malerin Soshana, die vom NS-Regime vertrieben wurde. Ebenfalls in der Leopoldstadt entstand der Anna-Peczenik-Park, benannt nach der Kindergärtnerin und Widerstandskämpferin Anna Peczenik.

Der Amalia-Carneri-Park erinnert an die Sängerin Amalia Carneri. In Penzing wurde der Emilie-Tolnay-Park nach der Widerstandskämpferin Emilie Tolnay benannt.

Weitere Umbenennungen und historische Flurnamen

Der bisher als Wiental-Steg bekannte Übergang trägt künftig den Namen Regenbogensteg. In der Donaustadt wurde der Vorplatz des ÖFB-Campus als Platz des Fußballs benannt. In Liesing wurden zudem die historischen Ortsbezeichnungen Am Nussbrunnenfeld und Am Wildquell beschlossen.

Grundsätze kommunaler Straßenbenennung

Grundsätzlich obliegt die Benennung von Straßen, Plätzen und Parkanlagen in Wien den zuständigen städtischen Gremien, die über neue Namen im Zuge der Stadtentwicklung oder bei der Umgestaltung öffentlicher Flächen entscheiden. Häufig werden dabei Persönlichkeiten gewürdigt, die durch kulturelle, wissenschaftliche oder gesellschaftliche Leistungen Bedeutung erlangt haben. In den vergangenen Jahren ist in vielen Städten zudem verstärkt darauf geachtet worden, Frauen und bislang wenig sichtbare historische Persönlichkeiten im Stadtbild sichtbarer zu machen.

Benennungen nach Widerstandskämpferinnen und -kämpfern sowie nach Opfern der NS-Verfolgung dienen in solchen Fällen häufig auch dem öffentlichen Gedenken und der Vermittlung von Stadtgeschichte im Alltag. Historische Flurnamen wie jene, die nun in Liesing festgeschrieben wurden, bewahren wiederum oft lokale Bezeichnungen, die über Generationen mündlich überliefert wurden, bevor sie amtlich verankert werden. Neubenennungen entstehen zudem häufig im Zusammenhang mit neu errichteten Stadtquartieren, in denen bislang unbenannte Straßen, Plätze und Wege erstmals offizielle Namen erhalten.