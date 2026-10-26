Wien bereitet 55 Brunnen und 1.800 Trinkbrunnen auf den Winter vor

Die Stadt Wien beginnt mit der Einwinterung ihrer Brunnen. In den kommenden Wochen werden 55 große Brunnen sowie 1.800 öffentliche Trinkbrunnen schrittweise außer Betrieb genommen und winterfest gemacht. Zu den großen Brunnen, die von der Maßnahme betroffen sind, zählen unter anderem der Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz und der Donnerbrunnen.

Start am Stadtrand, Abschluss in der Innenstadt

Wiener Wasser beginnt mit den Arbeiten an den Brunnen am Stadtrand. Die Brunnen im 1. Bezirk werden zuletzt abgedreht. Der Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz wird ab Anfang November winterfest gemacht. Laut Wiener Wasser sind die Arbeiten an diesem Brunnen aufwändiger und zeitintensiver als bei anderen Anlagen, da das Becken entsprechend groß ist.

Paul Hellmeier, Chef von Wiener Wasser, erklärte, dass mit dem Einwintern bereits Ende Oktober begonnen werden müsse. Jeder Brunnen wird für die Winterpause entleert. Bei Denkmalbrunnen kommen weitere Schritte hinzu: Sie werden gesäubert, zudem werden Wasserdüsen und Überläufe entfernt. Die Brunnenbecken werden anschließend abgedeckt. Im Frühjahr nimmt die Stadt die Brunnen wieder in Betrieb.

Frostschutz für öffentliche Wasseranlagen

Das Einwintern öffentlicher Brunnen ist eine wiederkehrende saisonale Maßnahme, die in vielen Städten mit ähnlichem Klima durchgeführt wird. Grundsätzlich besteht bei sinkenden Temperaturen die Gefahr, dass Wasser in Leitungen, Becken und technischen Anlagen gefriert. Dadurch können Materialien wie Rohre, Pumpen oder Steinverkleidungen beschädigt werden, da Wasser beim Gefrieren sein Volumen vergrößert und entsprechenden Druck auf umliegende Bauteile ausübt.

Um solche Schäden zu vermeiden, werden Brunnenanlagen üblicherweise rechtzeitig vor dem ersten Frost entleert. Bei historischen oder denkmalgeschützten Brunnen kommt neben dem reinen Frostschutz häufig auch der Erhalt der Bausubstanz hinzu. Verzierungen, Figuren oder empfindliche Materialien wie Marmor oder Sandstein können durch stehendes Wasser und Frost zusätzlich beansprucht werden, weshalb bei solchen Anlagen oft ein größerer Reinigungs- und Pflegeaufwand entsteht als bei einfachen Trinkbrunnen.

Größere Anlagen erfordern mehr Aufwand

Bei besonders großflächigen Brunnenanlagen mit ausgedehnten Becken und komplexer Technik, wie sie etwa bei repräsentativen Schmuckbrunnen vorkommen, verlängert sich der Aufwand für die Einwinterung in der Regel deutlich. Größere Wassermengen müssen abgelassen, Becken gereinigt und technische Komponenten wie Düsen oder Pumpen gesichert werden. Je nach Bauweise kann dies mehrere Arbeitstage in Anspruch nehmen, bevor eine Anlage vollständig winterfest ist.