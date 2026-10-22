Wien erhöht Hochwasserschutz am Wienfluss nach Extremereignis 2024

Die Hochwasserschutzanlage in Auhof am Rande Wiens ist saniert worden. Dabei wurden die Wehrmauern um bis zu einen Meter erhöht, sodass die Rückhaltebecken nun eine Gesamtkapazität von 1,2 Millionen Kubikmetern aufweisen. Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) und Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) begutachteten die Schutzanlage am Donnerstag.

Sanierung nach kritischem Hochwasser

Anlass für die Arbeiten war ein Ereignis im September 2024: Damals geriet der Wienfluss bei einer Durchflussmenge von bis zu 440.000 Litern pro Sekunde an seine Grenzen. Die nun abgeschlossene Sanierung der Schutzanlage in Auhof soll dafür sorgen, dass derartige Belastungen künftig besser abgefangen werden können.

Die ursprüngliche Anlage stammt aus der Kaiserzeit und wurde Ende des 19. Jahrhunderts errichtet. Bei der Erneuerung der historischen Bestandteile wurden die Vorgaben des Denkmalschutzes berücksichtigt.

Neben der Erhöhung der Wehrmauern in Auhof entstand eine neue Schutzmauer in der Ludwiggasse. Auch beim Donaukanal wurde nachgerüstet: Dort wurde die Hochwassermauer zur U-Bahn hin verstärkt.

Der Wienfluss als Sammelbecken des Wienerwalds

Der Wienfluss nimmt mehrere Gewässer aus dem Wienerwald auf. Dadurch kann sein Wasserstand bei starken Niederschlägen im Einzugsgebiet rasch und deutlich ansteigen, auch wenn es im Stadtgebiet selbst kaum regnet. Grundsätzlich stellt diese Charakteristik kleinere und mittlere Wienerwaldbäche vor besondere Herausforderungen, da Niederschlagsspitzen aus dem Umland innerhalb kurzer Zeit in den dicht verbauten städtischen Bereich gelangen können.

Rückhaltebecken dienen in solchen Systemen dazu, Abflussspitzen zeitlich zu entzerren. Wasser wird bei hohem Aufkommen zunächst zurückgehalten und erst zeitversetzt kontrolliert weitergeleitet. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass große Wassermengen ungebremst auf dicht besiedelte Abschnitte treffen. Die Kapazität solcher Becken bemisst sich üblicherweise an historischen Hochwasserereignissen sowie an Prognosen zu künftigen Abflussmengen.

Wehrmauern und Schutzmauern entlang von Flussläufen werden in der Regel so dimensioniert, dass sie auch seltene, besonders intensive Hochwasserereignisse auffangen können. Eine nachträgliche Erhöhung bestehender Mauern ist ein gängiges Mittel, um Schutzanlagen an veränderte Abflussmengen anzupassen, ohne die gesamte Struktur neu errichten zu müssen.

Bauwerke aus der Kaiserzeit stehen bei Sanierungen häufig unter denkmalschützerischen Auflagen. Das bedeutet in der Praxis, dass historische Fassaden, Mauerwerke oder Gestaltungselemente möglichst erhalten oder originalgetreu nachgebildet werden müssen, während im Inneren oder in der Statik technische Anpassungen an heutige Anforderungen erfolgen. Diese doppelte Zielsetzung aus Substanzerhalt und funktionaler Ertüchtigung prägt viele Infrastrukturprojekte an historischen Gewässeranlagen in Wien.