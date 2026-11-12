Wien gestaltet 2er-Linie bis 2030 um – breitere Radwege und mehr Sicherheit geplant

Die 2er-Linie in Wien, eine der zentralen Hauptverbindungsachsen neben Ring und Gürtel, wird bis 2030 im Zuge des U-Bahn-Ausbaus komplett neu gestaltet. Betroffen ist der 1,5 Kilometer lange Abschnitt zwischen Universitätsstraße und Mariahilfer Straße. Die Umgestaltung erfolgt in drei Bauabschnitten und soll unter anderem breitere Radwege, mehr Platz für Fußgänger und sicherere Kreuzungen bringen.

Neue Aufteilung von Rad-, Geh- und Fahrweg

Geplant sind bis zu 2,90 Meter breite Radwege in beide Richtungen. Auch die Gehwege sollen breiter werden. Gleichzeitig sollen die Kreuzungen entlang der Strecke sicherer gestaltet werden. Hintergrund dafür ist die Unfallbilanz des Abschnitts, der an den 7. Bezirk grenzt: Dort wurden in den vergangenen Jahren 28 Unfälle registriert. Für den Autoverkehr bleiben trotz der Umgestaltung zwei Fahrspuren erhalten.

Neben der veränderten Verkehrsflächenaufteilung sind auch Begrünungsmaßnahmen Teil des Projekts. Vorgesehen sind 600 Quadratmeter neue Grünflächen sowie neun zusätzliche Bäume. Eine besondere Herausforderung stellt dabei der Untergrund dar: Unter der 2er-Linie verläuft die U-Bahn-Strecke, weshalb für Baumwurzeln meist nur 60 bis 70 Zentimeter Platz zur Verfügung stehen.

Zu dem Vorhaben äußerten sich mehrere politisch Verantwortliche und Vertreter der angrenzenden Bezirke, darunter Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ), Neos-Klubvorsitzende Selma Arapovic, der Bezirksvorsteher von Neubau, Markus Reiter, der Bezirksvorsteher der Josefstadt, Martin Fabisch, sowie die Bezirksvorsteherin aus dem 6. Bezirk, Julia Lessacher.

Vorplatz des MuseumsQuartiers soll ebenfalls neu gestaltet werden

Parallel zur Umgestaltung der 2er-Linie plant auch das MuseumsQuartier Veränderungen im unmittelbar angrenzenden Bereich. Laut MQ-Direktorin Bettina Leidl soll die Neugestaltung des Vorplatzes im Jänner 2027 ausgeschrieben werden. Die letzte gestalterische Überarbeitung des Platzes liegt bereits länger zurück und erfolgte im Jahr 2001.

Auch hier gibt es bauliche Einschränkungen: Die Bepflanzungsmöglichkeiten auf dem Vorplatz sind durch die darunterliegende Tiefgarage begrenzt, was die Gestaltungsspielräume für neues Grün entsprechend einschränkt.

Verkehrsplanung zwischen Sicherheit und begrenztem Raum

Grundsätzlich stehen Städte bei der Umgestaltung stark befahrener innerstädtischer Achsen regelmäßig vor ähnlichen Zielkonflikten. Mehr Platz für Radverkehr und Fußgänger lässt sich meist nur schaffen, wenn an anderer Stelle Fläche eingespart wird, etwa bei Fahrspuren oder Abstellflächen. Gleichzeitig gilt die Sicherheit an Kreuzungen als zentraler Faktor für die Unfallstatistik, da dort unterschiedliche Verkehrsteilnehmergruppen aufeinandertreffen.

Auch die Begrünung innerstädtischer Straßenzüge ist technisch anspruchsvoll. Unterirdische Infrastruktur wie U-Bahn-Tunnel, Leitungen oder Tiefgaragen schränkt häufig den verfügbaren Wurzelraum für Bäume ein. In solchen Fällen setzen Städte häufig auf speziell ausgewählte Baumarten, die mit begrenztem Platzangebot und erschwerten Standortbedingungen zurechtkommen. Verkehrsplanerische Projekte dieser Größenordnung werden zudem in der Regel in mehreren Bauabschnitten umgesetzt, um die Beeinträchtigungen für den laufenden Verkehr zeitlich zu begrenzen und die Bauarbeiten besser steuern zu können.

Organisationen wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) befassen sich regelmäßig mit der Sicherheit von Rad- und Fußverkehr im städtischen Raum und mit der Frage, wie sich Verkehrsflächen zwischen unterschiedlichen Nutzergruppen aufteilen lassen. Solche Umgestaltungsprojekte werden daher üblicherweise nicht nur unter dem Aspekt der reinen Flächenverteilung betrachtet, sondern auch im Hinblick auf langfristige Auswirkungen auf Unfallzahlen und Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum.