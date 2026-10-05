Wien hat 15 Jahre nach Havels Tod noch immer keinen Platz nach ihm benannt

Vaclav Havel wäre am 5. Oktober 2026 90 Jahre alt geworden. In Wien gibt es bis heute keinen Ort, der nach dem tschechischen Schriftsteller und Staatsmann benannt ist – obwohl Politiker der Stadt bereits unmittelbar nach seinem Tod am 18. Dezember 2011 ankündigten, eine würdige Fläche dafür zu finden. Städte wie Danzig, Prag, Bonn, Jerusalem, Tiflis, Kiew, Lyon und Warschau sind diesen Schritt längst gegangen, in Straßburg trägt ein Gebäude des Europäischen Parlaments seinen Namen.

Ein Versprechen ohne Umsetzung

Noch im Todesjahr Havels meldeten sich Wiener Politiker zu Wort. Der damalige SPÖ-Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny kündigte an, eine würdige Fläche für eine Benennung zu finden. Auch der damalige grüne Klubchef David Ellensohn versprach, nach einem zentral gelegenen Ort zu suchen. Konkret wurde daraus nichts. Das Büro der aktuellen Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler bestätigt, dass aus den Bezirken nie konkrete Anträge für eine Havel-Benennung eingebracht wurden.

Einen Vorschlag gab es dennoch: Erhard Busek schlug den Platz vor der Komensky-Schule im 3. Bezirk vor. Die Grünfläche am Sebastianplatz vor der Schule wurde 2019 jedoch dem Komponisten Haubenstock Ramati gewidmet, nicht Havel. Der frühere österreichische Diplomat Emil Brix bezeichnet es als Schande, dass Wien bis heute keinen Ort für Havel gefunden hat.

Havels Spuren in Wien

Dabei weist die Biografie Havels durchaus Bezüge zu Wien auf. Viele seiner Theaterstücke wurden im Burgtheater uraufgeführt, das er selbst sein „Muttertheater“ nannte. 1993 hielt er zudem einen Vortrag an der Universität Wien. Auch familiär gibt es eine Verbindung zur Stadt: Havels Mutter, Božena Havlová, legte am Komensky-Gymnasium in Wien die Matura ab.

Der tschechische Botschafter in Wien, Jiří Šitler, kennt Havels politisches Wirken aus eigener Erfahrung: Er arbeitete einst im Kabinett des späteren Präsidenten. Zum runden Geburtstag würdigt die Wiener Urania Havel mit zwei Filmen, „Vaclav Havel, ein freier Mensch“ und „Citizen Havel“.

Freiwerdende Flächen als mögliche Option

Aktuell gibt es in Wien zumindest Flächen, die neu zu vergeben wären. Der Börsepark wurde vor Kurzem im Zuge des Kinderdorf-Skandals um Hermann Gmeiner rückbenannt. Auch die Salztorbrücke über dem Donaukanal wird ab 2028 abgerissen und neu errichtet. Ob eine dieser Flächen tatsächlich nach Havel benannt wird, ist derzeit offen. Ebenso bleibt unklar, ob die Wiener Politik das rund 15 Jahre alte Versprechen nun doch noch einlöst.

Der Weg vom Dissidenten zum Präsidenten

Vaclav Havel wurde am 5. Oktober 1936 geboren und machte sich als Dichter und Dramatiker einen Namen, bevor er zu einem der führenden Regimekritiker der kommunistischen Tschechoslowakei wurde. Für seine Haltung verbrachte er mehrere Jahre im Gefängnis. Nach der Samtenen Revolution 1989 wurde er zum Präsidenten gewählt und prägte damit den demokratischen Neubeginn seines Landes maßgeblich.

Grundsätzlich ist die Benennung von Straßen, Plätzen oder Brücken nach historischen Persönlichkeiten in vielen europäischen Städten ein gängiges Mittel der öffentlichen Erinnerungskultur. Üblicherweise entscheiden darüber kommunale Gremien, oft auf Vorschlag einzelner Bezirke oder politischer Initiativen, wobei Kriterien wie historische Bedeutung, lokaler Bezug oder thematische Passung eine Rolle spielen. Bei vergleichbaren Vorgängen kann sich ein solcher Prozess über Jahre hinziehen, etwa wenn geeignete Flächen fehlen, bestehende Widmungen nicht aufgehoben werden sollen oder politische Zuständigkeiten zwischen Stadt und Bezirken unklar bleiben. Freiwerdende öffentliche Flächen, etwa durch Rückbenennungen oder Neubauprojekte, gelten in solchen Fällen häufig als praktikable Gelegenheit, um ein lange diskutiertes Vorhaben doch noch umzusetzen.