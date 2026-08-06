Wien-Hernals: 18 Monate ohne Wartehäuschen – Fahrgäste harren bei Bus 43A im Freien aus

Wien-Hernals: Bushaltestelle Promenadeweg wartet seit 18 Monaten auf neues Wartehäuschen

An der Bus-Haltestelle Promenadeweg in Wien-Hernals fehlt weiterhin ein Wartehäuschen. Es war im Februar 2025 bei einem Verkehrsunfall demoliert und aus Sicherheitsgründen abgebaut worden. 18 Monate danach ist es noch nicht ersetzt.

Einige Monate nach dem Abbau wurde eine mobile Betonleitwand vor der Haltestelle aufgestellt. Diese dient jedoch dem Schutz eines Lichtmasten und nicht der Sicherheit der wartenden Fahrgäste.

Wenig Schutz für Fahrgäste

An der Haltestelle verkehrt der Bus 43A meist nur zwei Mal pro Stunde. Anrainer der nahegelegenen Siedlungen Höhenstraße und Waldandacht, die westlich von Neustift im Drei-Bezirke-Eck Hernals, Währing und Döbling liegen, haben sich zu dem Thema an den KURIER gewandt. Gerhard Starkl vertritt die Bewohner der beiden Siedlungen.

Ankündigung für 2026

Ein Sprecher der Wiener Linien erklärte, das Wartehäuschen solle neu errichtet werden. Zusätzlich werde die Oberfläche der Haltestelle umfassend saniert und barrierefrei gestaltet. Die Arbeiten sollen noch im Jahr 2026 erfolgen.

Unabhängig davon kündigte die Stadtpolitik 800.000 Euro für neue Amphibientunnel unter der Amundsenstraße an. Die Mittel dafür stammen unter anderem aus dem 17. Bezirk, dessen SP-Bezirksvorsteher Peter Jagsch ist.