Wien investiert 33,6 Millionen Euro in Hochwasserschutz nach kritischem Ereignis 2024

Die Stadt Wien hat die Sanierung der Hochwasserschutzanlagen in Auhof abgeschlossen und dafür 33,6 Millionen Euro investiert. Im Zuge der Arbeiten wurden die Wehrmauern der sechs Rückhaltebecken auf einer Länge von 1,2 Kilometern um bis zu einen Meter erhöht. Die Becken liegen auf einem 37 Hektar großen Areal zwischen dem Lainzer Tiergarten und der Westbahnstrecke, dort, wo der Mauerbach in den Wienfluss mündet. Nach der Erhöhung fassen sie zusammen mehr als 1,2 Millionen Kubikmeter Wasser.

Enges Zeitfenster beim Hochwasser 2024

Anlass für die Sanierung war unter anderem das Hochwasser im September 2024, als der Wienfluss eine Durchflussmenge von 440.000 Litern pro Sekunde erreichte. Die Anlagen waren zu diesem Zeitpunkt auf 460.000 Liter pro Sekunde ausgelegt. Dennoch waren die Rückhaltebecken damals binnen zwei Stunden gefüllt. Die Rückhaltebecken in Auhof zählen zu den ältesten Hochwasserschutzanlagen Wiens, der Wienfluss selbst steht unter Denkmalschutz. Das machte die Bauarbeiten anspruchsvoll: Historische Bauteile der Anlage mussten im Zuge der Sanierung erhalten werden.

Neben Auhof wurde auch an anderen Stellen in Wien in den Hochwasserschutz investiert. Beim Donaukanal wurde die Hochwassermauer zur U-Bahn hin verstärkt. In der Ludwiggasse in Penzing entstand eine neue Schutzmauer. Die Ludwiggasse war vom Hochwasser 2024 besonders stark betroffen: Anrainer mussten damals mit einem Boot der Feuerwehr aus ihren Häusern evakuiert werden, rund 100 Menschen mussten zumindest vorübergehend ihre Wohnungen verlassen.

Zuständigkeiten und Beteiligte

Für den Bereich Wiener Gewässer ist Gerald Loew als Leiter verantwortlich. Politisch fällt der Hochwasserschutz in den Zuständigkeitsbereich von Stadträtin Ulli Sima, die wie Bürgermeister Michael Ludwig der SPÖ angehört. Die Sanierung in Auhof reiht sich in eine Reihe von Maßnahmen ein, mit denen die Stadt auf die Erfahrungen aus dem Hochwasser 2024 reagiert hat.

Gesetzliche Vorgaben für den Hochwasserschutz

In Österreich ist für besiedeltes Gebiet gesetzlich vorgeschrieben, dass Hochwasserschutzanlagen auf ein sogenanntes 100-jährliches Hochwasser ausgelegt sein müssen. Dieser Begriff beschreibt statistisch jenes Ausmaß eines Hochwassers, das im langjährigen Mittel einmal in hundert Jahren auftritt beziehungsweise mit einer Wahrscheinlichkeit von einem Prozent in einem bestimmten Jahr erreicht wird. Er ist damit keine Vorhersage, sondern eine rechnerische Bemessungsgröße für die Dimensionierung von Schutzbauten.

Grundsätzlich gilt bei solchen Anlagen, dass Rückhaltebecken dazu dienen, Wasser bei starkem Niederschlag oder Schneeschmelze zeitweise aufzunehmen und so dicht besiedelte Gebiete flussabwärts zu entlasten. Wehrmauern regulieren dabei, wie viel Wasser zurückgehalten und wie viel kontrolliert abgeleitet wird. Werden solche Anlagen erhöht oder baulich verstärkt, erhöht sich in der Regel auch die Kapazität, mit der ein Gewässer bei Starkregenereignissen aufgefangen werden kann. Gleichzeitig stellt der Umgang mit denkmalgeschützten Wasserbauten besondere Anforderungen an Planung und Umsetzung, da historische Strukturen erhalten bleiben müssen, während die Anlagen technisch auf einen aktuellen Stand gebracht werden.

Investitionen in den Hochwasserschutz folgen üblicherweise auf konkrete Ereignisse, bei denen sich Schwachstellen bestehender Anlagen zeigen. Die Erfahrung, dass Rückhaltebecken innerhalb kurzer Zeit an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, führt in solchen Fällen häufig zu Überlegungen, bestehende Schutzbauten zu verstärken oder zu vergrößern, um auch bei intensiveren oder häufiger auftretenden Starkregenereignissen ausreichend Reserven zu haben.