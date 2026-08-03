Wien knackt Hitzerekord mit 40,1 Grad – weitere Steigerung erwartet

Neuer Hitzerekord für Wien: 40,1 Grad in Stammersdorf gemessen

In Wien-Stammersdorf sind am Montag, 3. August 2026, um 15:20 Uhr 40,1 Grad Celsius gemessen worden. Nach Daten der Unwetterzentrale (UWZ) handelt es sich dabei um einen neuen Allzeit-Hitzerekord für Wien.

Für Dienstag werden noch höhere Temperaturen erwartet. Den Höhepunkt soll die aktuelle Hitzewelle am Mittwoch erreichen.

Warnstufe Rot für mehrere Regionen

Die Geosphere Austria hat für Wien, das Nordburgenland und den Nordosten Niederösterreichs die höchste Wetterwarnstufe Rot ausgegeben. Der österreichische Allzeit-Temperaturrekord liegt bei 40,5 Grad, gemessen 2013 in Bad Deutsch-Altenburg.

Auch in der Nacht ist kaum Abkühlung zu erwarten. In den Städten werden Tiefsttemperaturen von 24 bis 27 Grad prognostiziert, außerhalb der Städte sind nächtliche Minimalwerte um 23 Grad und darüber möglich. Am Freitag soll sich die Hitzewelle abschwächen, mit Höchstwerten von bis zu 33 Grad.

Einordnung durch die Klimaforschung

Gottfried Kirchengast, Geophysikprofessor am Wegener Center for Climate und Global Change der Universität Graz, misst Hitzewellen anhand sogenannter Arealgradtage. Die Juni-Hitzewelle 2026 kam demnach auf rund 16.700 Arealgradtage. Ohne den menschengemachten Klimawandel wären es laut Kirchengast lediglich 2.700 Arealgradtage gewesen.

Für die aktuelle Hitzewelle rechnet Kirchengast mit 22.700 bis 25.000 Arealgradtagen. Zum Vergleich: Die bislang stärkste bekannte Hitzewelle im Juli und August 2013 dauerte 24 Tage und erreichte 22.100 Arealgradtage. Vor 1980 überschritten Hitzewellen nie die Marke von 8.000 Arealgradtagen.

Bei gesundheitlichen Fragen im Zusammenhang mit der Hitze steht das Hitzetelefon unter der Nummer 0800/880-800 kostenlos aus ganz Österreich zur Verfügung.