Wien: Nordbahnviertel bekommt 28 neue Bäume und 1.300 Quadratmeter Grünfläche

Wien: Nordbahnviertel wird nachbegrünt

Im Stadtentwicklungsgebiet Nordbahnviertel in Wien-Leopoldstadt soll an mehreren Stellen nachbegrünt werden. Den Anfang macht die Ernst-Melchior-Gasse vor dem Bildungscampus Gertrude-Fröhlich-Sandner.

Die Bauarbeiten sind bis Herbst angesetzt. Danach sollen etappenweise weitere Straßen im Rahmen der Entsiegelungsinitiative „Raus aus dem Asphalt“ umgestaltet werden.

Bäume, Grünflächen und Abkühlung

Vor dem Bildungscampus werden 28 neue Bäume gepflanzt sowie 1.300 Quadratmeter neue Grünfläche geschaffen. Zudem werden 2.900 Quadratmeter entsiegelt. Im Eingangsbereich des Bildungscampus sind außerdem Sitzgelegenheiten, Sprüh-Nebeldüsen, ein Wasserspiel sowie Trinkbrunnen geplant.

Stimmen aus Politik und Bezirk

Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) erklärte, es sei dem Bezirk und der Schule schon lange ein Anliegen gewesen, weil die Kinder nicht wirklich rausgehen könnten und alles zuasphaltiert sei. Angelika Pipal-Leixner, Mobilitäts- und Umweltsprecherin der NEOS, verwies darauf, dass im Nordbahnviertel in der Vergangenheit noch nicht so sehr auf Begrünung geachtet worden sei und man deshalb nachbegrünen müsse.

Die Stadt Wien gestaltet seit vier Jahren Schulvorplätze um. Nach Maßnahmen beim Hauptbahnhof und in der Seestadt Aspern ist das Nordbahnviertel ein weiteres Stadtentwicklungsgebiet, in dem Nachbegrünung umgesetzt wird.