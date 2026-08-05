Wien nutzt 13.000 Hydranten nicht nur für Feuerwehr: Auch Pools, Weinberge und Parks werden damit befüllt

Wien: 13.000 Hydranten dienen auch Kühlung, Bewässerung und Poolfüllung

Wien verfügt über rund 13.000 städtische Hydranten. Sie dienen nicht nur der Brandbekämpfung, sondern werden auch für Trinkbrunnen, Nebelduschen sowie zur Bewässerung genutzt.

Über Hydranten werden unter anderem rund 175 Sprühstelen und Trinkstationen versorgt, darunter die Nebelduschen „Sommerspritzer“ und „Brunnhilde“. Zusätzlich speisen rund 1.600 hydrantenähnliche Trinkbrunnen Durstige in der Stadt. Auch Bewässerungsmobile der Stadt tanken ihr Wasser für Parks und Grünstreifen an Hydranten.

Nutzung durch Weinbauern

Wiener Weinbauern verwenden Hydranten zur Bewässerung ihrer Weingärten. Das städtische Weingut Cobenzl hat dafür ein unterirdisches Bewässerungssystem an einen Hydranten angeschlossen. Laut MA 31 beziehen zudem rund 20 private Weinbauern in Döbling auf diesem Weg Wasser. Die Kosten dafür betragen 12,36 Euro pro Hektar sowie einmalig 56,67 Euro für Leih-Material.

Poolfüllung mit Bewilligung

Auch Privatpersonen können Pools über einen Hydranten befüllen, sofern zuvor eine Bewilligung eingeholt wurde. Für einen 40.000-Liter-Pool fallen über den Hydranten inklusive Grundpauschale, Leihgebühr und Verbrauch rund 140 Euro an. Zum Vergleich: Dieselbe Menge über den regulären Hausanschluss kostet inklusive Kanalgebühr etwa 190 Euro.

Rund 600 Bewilligungen im Jahr 2025

Nach Angaben der MA 31 wurden im Jahr 2025 rund 600 Hydranten-Bewilligungen erteilt. Etwa 60 Prozent davon betrafen Bauwasser für Baustellen, der Rest verteilte sich auf Veranstaltungen, Filmdreharbeiten und Poolfüllungen. Die Einnahmen aus der Hydranten-Nutzung beliefen sich auf 1,2 Millionen Euro.

Wasserdiebstahl aus Hydranten gilt als Strafrechtsdelikt. Der MA 31 sind derzeit keine entsprechenden Fälle bekannt, Hinweisen werde jedoch nachgegangen.