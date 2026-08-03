Wien-Ottakring: Waffenverbotszone am Yppenplatz um drei Monate verlängert

Waffenverbotszone am Yppenplatz in Wien-Ottakring wird verlängert

Vor einem Jahr wurden am Yppenplatz in Wien-Ottakring eine Waffenverbotszone und eine Schutzzone eingerichtet. Beide Maßnahmen wurden nun verlängert: die Waffenverbotszone um weitere drei Monate, die Schutzzone um ein halbes Jahr.

Seit Einführung der Zonen wurden nach Angaben der Behörden 82 Waffen abgenommen, überwiegend Messer und Pfeffersprays. In diesem Zusammenhang kam es zu 65 Anzeigen.

Zweck der Schutzzone

Schutzzonen dienen dem Schutz von Kindern und Jugendlichen. Die Polizei kann in solchen Zonen Personen wegweisen, wenn eine Gefahr für Minderjährige vermutet wird.

In die Waffenverbots- und Schutzzone einbezogen ist auch der angrenzende Brunnenmarkt. Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp (SPÖ) steht nach eigenen Angaben in engem Austausch mit der Polizei sowie mit Anrainerinnen, Anrainern und Standbetreibern der Umgebung.

Eindrücke aus der Nachbarschaft

Martha, 71 Jahre alt, arbeitet in der Trafik am Yppenplatz und lebt seit 50 Jahren in der Gegend. Johann Weiser führt seit 1981 einen Blumenladen am Brunnenmarkt. Beide sind langjährige Beobachter des Geschehens am Platz und am Markt.