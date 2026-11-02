Wien plant Gastarbeiter-Denkmal am Hauptbahnhof bis 2030

In Wien soll in der Nähe des Hauptbahnhofs ein Denkmal für Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter entstehen. Es erinnert an Menschen, die in den 1960er- und 1970er-Jahren aus dem damaligen Jugoslawien und der Türkei nach Wien kamen. Das Denkmal soll bis 2030 realisiert werden, die Kosten sollen laut Stadt Wien maximal 250.000 Euro betragen.

Standort mit historischem Bezug

Der geplante Standort in der Nähe des Hauptbahnhofs ist bewusst gewählt. Dort befand sich früher der Südbahnhof, der für viele Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter die erste Ankunftsstätte in Wien war. Heute steht an dieser Stelle der Hauptbahnhof im Bezirk Favoriten.

Erste Ideen für ein solches Denkmal gab es bereits vor drei Jahren. Initiiert wurde das Vorhaben von Savo Ristic von VHW Community Work. Die Umsetzung des Denkmals wird von der Organisation KÖR, Kunst im öffentlichen Raum, betreut.

Wissenschaftliche Aufarbeitung und Bildungsraum

Parallel zum Denkmal wird die Geschichte der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter wissenschaftlich erforscht. Die Stadt Wien finanziert diese Aufarbeitung mit maximal 30.000 Euro. In Favoriten soll zudem ein Bildungsraum entstehen, der von der Volkshilfe Wien betrieben wird. Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien ist Tanja Wehsely.

In diesem Bildungsraum sollen sich Besucherinnen und Besucher mit Inhalten der österreichischen Migrationsgeschichte auseinandersetzen können. Dabei wird nicht nur die Geschichte der Gastarbeiter aus Jugoslawien und der Türkei behandelt. Auch Ziegelarbeiter aus Tschechien, die im vorigen Jahrhundert am Wienerberg tätig waren, sind Teil dieser historischen Aufarbeitung.

Unterstützung durch Unternehmen und Politik

Mehrere österreichische Unternehmen wollen die Aufarbeitung der Geschichte unterstützen. Dazu zählen die Baukonzerne Strabag, Wienerberger und Swietelsky. Von Seiten der Stadt Wien ist Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler von der SPÖ mit dem Vorhaben befasst. Beteiligt an der Initiative ist außerdem Senol Grasl-Akkilic von VHW Community Work.

Gastarbeiter als Teil der österreichischen Nachkriegsgeschichte

Die sogenannten Gastarbeiterabkommen prägten in den 1960er- und 1970er-Jahren die wirtschaftliche Entwicklung mehrerer westeuropäischer Länder, darunter auch Österreich. Angeworbene Arbeitskräfte aus Südosteuropa und der Türkei füllten damals Lücken am Arbeitsmarkt, die durch den wirtschaftlichen Aufschwung entstanden waren. Viele dieser Menschen blieben langfristig im Land, gründeten Familien und wurden Teil der österreichischen Gesellschaft.

Die Erinnerungskultur an diese Migrationsgeschichte hat sich in den vergangenen Jahren in verschiedenen europäischen Städten weiterentwickelt. Grundsätzlich dienen Denkmäler und Bildungseinrichtungen in diesem Zusammenhang dazu, historische Erfahrungen sichtbar zu machen und sie in ein öffentliches Bewusstsein zu rücken. Dabei geht es häufig sowohl um die Arbeitsleistung der angeworbenen Menschen als auch um die gesellschaftlichen Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert waren.

Bei der Umsetzung solcher Projekte im öffentlichen Raum sind üblicherweise mehrere Stellen eingebunden. Neben der politischen Entscheidungsebene braucht es meist Organisationen, die sich auf Kunst im öffentlichen Raum spezialisiert haben, sowie wissenschaftliche Einrichtungen, die historische Grundlagenarbeit leisten. Auch die Finanzierung verteilt sich in vergleichbaren Vorhaben häufig auf öffentliche Mittel und private Unterstützung durch Unternehmen, die selbst historisch mit dem jeweiligen Thema verbunden sind.