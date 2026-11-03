Wien schleppt seit E-Moped-Verbot über 400 Fahrzeuge ab – Händler mit sechsstelligen Verlusten

In Wien ist es seit einem Monat verboten, E-Mopeds auf Radwegen zu fahren. Grund ist eine Novelle der Straßenverkehrsordnung, die seit Oktober für diese Fahrzeuge eine Zulassung und ein Kennzeichen vorschreibt. Nach Angaben der Stadt Wien wurden seither bereits mehr als 400 E-Mopeds illegal auf der Straße stehen gelassen.

Hunderte abgeschleppte Fahrzeuge seit der Novelle

Die Abschleppgruppe der MA 48 hat seit Inkrafttreten der neuen Regelung 429 E-Mopeds entfernt. Zusätzlich wurden 31 weitere Fahrzeuge auf Mistplätzen abgegeben. Auffällig ist dabei die geringe Zahl an Akkus: Unter den 429 abgeschleppten E-Mopeds befanden sich nur vier mit Akku, bei den am Mistplatz abgegebenen Fahrzeugen waren es ebenfalls vier von 31.

Nach zwei Monaten gehen die abgeschleppten Fahrzeuge ins Eigentum der Stadt über. Beschädigte E-Mopeds entsorgt die MA 48 direkt. Die Verwertung erfolgt über einen Shredderbetrieb, in dem die Fahrzeuge geschreddert werden.

Von der Polizei wurden seit der Gesetzesnovelle bislang nur elf E-Mopeds beanstandet. Die Beanstandungen erfolgten fast ausschließlich wegen fehlender Zulassung.

Händler spricht von Schaden im sechsstelligen Bereich

Auswirkungen zeigt die neue Regelung auch im Handel. Im Fadu Bike Store im vierten Bezirk lagern derzeit rund 40 neue E-Mopeds. Hinzu kommen etwa 40 gebrauchte Fahrzeuge, die der Betrieb bis vor Kurzem an Essenslieferanten verliehen hatte. Seit 1. Oktober dürfen E-Mopeds nicht mehr verkauft werden. Betreiber Milad Iranpur beziffert den entstandenen Schaden auf 80.000 bis 100.000 Euro.

Ein wesentlicher Kostenfaktor bei diesen Fahrzeugen ist der Akku: Bei einem E-Moped im Wert von 2.000 Euro macht er nach Angaben aus dem Handel etwa die Hälfte des Preises aus.

Lieferdienste setzen zunehmend auf E-Bike-Abos

Essenslieferdienste reagieren mit alternativen Modellen für ihre Fahrerinnen und Fahrer. Lieferando bietet aktiven freien Dienstnehmern bei einem Lieferando-gebrandeten CYCLE E-Bike-Abo einen Rabatt von 40 Euro pro Monat. Auch Foodora setzt auf ein Abomodell für E-Bikes.

Zulassungspflicht für motorisierte Zweiräder

Grundsätzlich gilt im österreichischen Straßenverkehrsrecht, dass motorisierte Fahrzeuge je nach Bauart und Leistung unterschiedlichen Regeln unterliegen. Reine Fahrräder und bestimmte Elektrofahrräder mit begrenzter Motorunterstützung dürfen ohne Zulassung und Kennzeichen auf Radwegen genutzt werden. Überschreitet ein Fahrzeug bestimmte Grenzwerte bei Motorleistung oder Geschwindigkeit, fällt es rechtlich in eine andere Kategorie und benötigt eine Zulassung sowie ein amtliches Kennzeichen, vergleichbar mit Mopeds oder Motorrädern. Damit verbunden sind üblicherweise auch Anforderungen an Versicherung und technische Ausstattung.

Für Städte bedeutet eine solche Neueinstufung in der Regel einen erhöhten Kontroll- und Vollzugsaufwand. Fahrzeuge, die nach einer Gesetzesänderung nicht mehr den bisherigen Vorschriften entsprechen, werden bei Verstößen häufig im öffentlichen Raum identifiziert und in einem geregelten Verfahren entfernt. Nach einer gewissen Frist gehen nicht abgeholte Fahrzeuge regelmäßig in das Eigentum der zuständigen Gebietskörperschaft über und werden anschließend verwertet oder entsorgt.

Für Lieferdienste, deren Geschäftsmodell auf schnelle und flexible Mobilität angewiesen ist, können solche regulatorischen Änderungen unmittelbare Auswirkungen auf die eingesetzte Fahrzeugflotte haben. In der Branche sind in der Vergangenheit verschiedene Mobilitätsmodelle für Zustellerinnen und Zusteller erprobt worden, darunter auch Abo- oder Leasingmodelle für Fahrräder und E-Bikes, um auf veränderte rechtliche oder wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu reagieren.