Wien-Stammersdorf knackt Allzeit-Hitzerekord mit 40,8 Grad

Neuer Hitzerekord: 40,8 Grad in Wien-Stammersdorf gemessen

In Wien-Stammersdorf wurden am Dienstagnachmittag 40,8 Grad Celsius gemessen. Die GeoSphere Austria bestätigte damit einen neuen österreichweiten Allzeit-Temperaturhöchstwert.

Der Wert wurde um 14.40 Uhr registriert. Bereits um 13.30 Uhr hatte die Messstelle in Stammersdorf als erste Station eine Maximaltemperatur jenseits der 40-Grad-Grenze gemeldet. Eine halbe Stunde später zogen die Stationen in Bad Deutsch-Altenburg und Langenlebarn nach und verzeichneten ebenfalls Werte über 40 Grad.

Der bisherige österreichische Höchstwert lag bei 40,5 Grad und war 2013 in Bad Deutsch-Altenburg gemessen worden.

Hitzewarnung der höchsten Stufe

Die GeoSphere Austria hat für Dienstag und Mittwoch für Wien, das Nordburgenland und den Nordosten Niederösterreichs die höchste Wetterwarnstufe Rot ausgegeben.

Von den rund 250 von der APA beobachteten Wetterstationen der GeoSphere Austria unterhalb von 1.500 Metern Seehöhe meldeten um 14.00 Uhr nur noch 22 Höchstwerte unter 30 Grad. Schwerpunkt der Hitzewelle war am Dienstag der Osten Österreichs.