Wien startet mit 1.700 Kindern in verpflichtende Sommer-Deutschkurse vor Schulbeginn

Wien: Rund 1.700 Kinder besuchen Sommer-Deutschkurse vor Schulstart

In Wien haben in diesem Sommer knapp 1.700 Kinder an einem Deutschkurs teilgenommen. Die Kurse richten sich an Kinder, die im Herbst 2026 erstmals eine Volksschule besuchen und im Vorfeld als außerordentliche Schülerinnen und Schüler eingestuft wurden.

Die zweiwöchigen Kurse sind kostenlos und seit diesem Jahr verpflichtend. Die Stadt hat das Angebot im Vergleich zu früheren Jahren mehr als vervierfacht. Der letzte Turnus startete am 3. August 2026.

Fünf Standorte, mehrsprachige Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Die Kurse finden an fünf Schulstandorten statt. Unter den teilnehmenden Kindern haben 35 Prozent Arabisch als Erstsprache, 8 Prozent sprechen Türkisch und 7 Prozent Englisch.

Umgesetzt werden die Deutschkurse von der Bildungseinrichtung Interface Wien im Auftrag der Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien. Geschäftsführerin von Interface Wien ist Lejla Sirbubalo.

Erstmals Info-Veranstaltungen für Eltern

Erstmals bietet die Stadt in diesem Zusammenhang mehrsprachige Informationsveranstaltungen für Eltern von Erstklässlerinnen und Erstklässlern an. Diese finden am Bildungscampus im Sonnwendviertel statt, der letzte Termin ist am 13. August.

Bettina Emmerling, Stadträtin und Mitglied der Partei NEOS, ist für den Bereich zuständig.