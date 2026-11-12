Wien stellt Pläne für Umgestaltung der Zweierlinie vor – breitere Radwege und neue Ampelschaltungen geplant

Die Stadt Wien hat erste Pläne für die Umgestaltung der Zweierlinie vorgelegt. Am Donnerstag, dem 12. November 2026, wurden die Entwürfe im MuseumsQuartier präsentiert. Die rund 1,5 Kilometer lange Verkehrsachse zwischen Universitätsstraße und Mariahilfer Straße soll nach Abschluss des U-Bahn-Baus neu gestaltet werden. Vorgesehen sind unter anderem breitere Radwege, eine klarere Trennung von Rad- und Fußverkehr sowie geänderte Ampelphasen, während die Hauptverbindung für den motorisierten Individualverkehr weiterhin großteils uneingeschränkt nutzbar bleiben soll.

Etappenplan entlang der U-Bahn-Baustelle

Die Zweierlinie verläuft parallel zum Ring. Ihr Name ist nicht offiziell, sondern erinnert an die einstige Straßenbahnlinie, die hier verkehrte. Derzeit ist die Strecke beim Rathaus und vor dem Landesgericht teilweise aufgegraben und gesperrt, weil dort eine U-Bahn-Baustelle liegt. Für diesen Abschnitt werden die Umgestaltungspläne erst noch erarbeitet.

Der Umbau der übrigen Bereiche ist in mehreren Etappen geplant. Ab dem Frühjahr 2027 wird entlang der Auerspergstraße und der Museumsstraße zwischen Josefs- und Burggasse gearbeitet. Ab Frühjahr 2028 folgt der Abschnitt beim Museumsplatz zwischen Burggasse und Mariahilfer Straße. Die U-Bahn soll 2030 eröffnet werden. In einer dritten Etappe nach 2030 ist schließlich die Umgestaltung der Landesgerichtsstraße vorgesehen.

Beim Fahrbahnquerschnitt bleibt es bei Abschnitten mit bislang drei Fahrspuren je Richtung bei einer Reduktion auf zwei durchgehende Spuren, ergänzt um Abbiegestreifen. In jede Richtung bleiben damit zwei Fahrspuren erhalten. Die bestehenden, derzeit schmalen Radwege sollen verbreitert werden, zudem sind Anpassungen der Ampelschaltungen vorgesehen, um Rad- und Fußverkehr deutlicher voneinander zu trennen.

Bei der Begrünung sind die Spielräume begrenzt: In den ersten beiden Abschnitten sind nur etwa neun neue Bäume vorgesehen. Grund dafür ist der Tunnel der U2, der direkt unter der Straße verläuft und kaum Platz für Wurzeln lässt. Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) verwies auf diese räumliche Einschränkung, stellte für den dritten Abschnitt jedoch weitere Baumpflanzungen in Aussicht. Zudem sollen laut Sima auch die Nebenfahrbahnen in die Umgestaltung einbezogen werden.

Reaktionen aus Bezirken, Parteien und Institutionen

NEOS-Klubchefin Selma Arapovic lobte die vorgesehenen Verbesserungen für den Radverkehr. Auch die Vorsteher der beiden angrenzenden Bezirke äußerten sich positiv: Markus Reiter aus Neubau und Martin Fabisch aus der Josefstadt, beide von den Grünen, begrüßten den Umbau als nachhaltige Verbesserung. Fabisch merkte allerdings an, dass er eine zusätzliche Reduktion der Fahrspuren begrüßt hätte.

Kritischer äußerte sich der Planungssprecher der Wiener Grünen, Kilian Stark. In einer Aussendung bemängelte er, dass der Autoverkehr erneut ins Zentrum der Planung gerückt werde. Damit werde seiner Einschätzung nach eine Jahrhundertchance für die Klimaanpassung in der Innenstadt vergeben.

Der Verkehrsclub Österreich zeigte sich hingegen mit der geänderten Situation für den Radverkehr zufrieden. Der Verband hielt fest, dass die Radwege auf beiden Seiten deutlich verbreitert und die Kreuzungsbereiche sicherer gestaltet würden.

Auch die Direktorin des MuseumsQuartiers, Bettina Leidl, äußerte sich zu den Plänen. Sie betonte, die Umgestaltung eröffne die Chance, den Vorplatz des MQ weiterzuentwickeln. Für diesen Bereich soll 2027 ein eigener Wettbewerb ausgelobt werden. Vorgesehen sind dort mehr Sitzmöglichkeiten, mehr Schatten sowie neue Bäume.

Begrünung unter beengten städtischen Bedingungen

Grundsätzlich stellt die Begrünung innerstädtischer Straßenzüge Planerinnen und Planer regelmäßig vor besondere Herausforderungen, wenn im Untergrund U-Bahn-Tunnel, Leitungen oder andere Infrastruktur verlaufen. Bäume benötigen für ein gesundes Wachstum ausreichend durchwurzelbaren Boden, der in dicht verbauten und unterirdisch stark genutzten Bereichen oft nur begrenzt zur Verfügung steht.