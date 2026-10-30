Wien stockt Winterpaket für Obdachlose um 1.000 Plätze auf

Die Stadt Wien stockt ihr Winterpaket für obdachlose Menschen um 1.000 zusätzliche Plätze auf. Das gab der Fonds Soziales Wien (FSW) bekannt, der das Hilfsangebot gemeinsam mit mehreren Partnerorganisationen koordiniert. Neu im Programm ist in diesem Jahr ein Notquartier in der Siemensstraße in Floridsdorf, das zum Start 120 Plätze für Einzelpersonen und Paare bereitstellt und bei Bedarf um 60 weitere Plätze erweitert werden kann.

Neues Notquartier und erweitertes Platzangebot

Das Notquartier in Floridsdorf wird von FSW Obdach betrieben und ist heuer erstmals Teil des Winterpakets. Wie alle Notquartiere des Programms ist es rund um die Uhr geöffnet. Die mögliche Aufstockung um 60 Plätze ist für längere Kälteperioden oder Auslastungsspitzen vorgesehen. Organisiert wird das gesamte Winterpaket vom Fonds Soziales Wien zusammen mit Arbeiter-Samariter-Bund, Caritas, Johannitern, Volkshilfe und Rotem Kreuz. Im vergangenen Winter nutzten rund 2.900 Menschen die Angebote des Pakets.

Ergänzend zu den Notquartieren steht das Kältetelefon der Caritas zur Verfügung, das bis Ende April rund um die Uhr unter der Nummer 01/480 45 53 erreichbar ist. Allein in den ersten 24 Stunden nach dem Start gingen dort 66 Meldungen zu wohnungs- und obdachlosen Menschen ein. Zwei Personen konnten dadurch in eine Notunterkunft gebracht werden, eine von ihnen war stark unterkühlt. Auch die Kälte-App ist seit dieser Woche wieder online. Im vergangenen Jahr wurden über die App laut FSW-Geschäftsführerin Susanne Winkler rund 3.200 Meldungen registriert.

Ganzjähriges Hilfsnetz und wachsender Frauenanteil

Unabhängig vom Winterpaket finanziert der FSW das ganze Jahr über rund 4.630 Plätze sowie 2.440 Betreuungseinheiten in der Wiener Obdachlosenhilfe. Im Jahr 2025 nahmen 13.260 Menschen diese ganzjährigen Angebote in Anspruch. Die Stadt Wien gab im vergangenen Jahr rund 166 Millionen Euro für die Obdachlosenhilfe aus.

Verändert hat sich in den vergangenen Jahren die Zusammensetzung der Nutzerinnen und Nutzer: Der Anteil der Frauen, die das Winterpaket in Anspruch nehmen, ist in den vergangenen fünf Jahren auf rund ein Sechstel gestiegen. Darauf reagiert die Stadt heuer mit einem Notquartier, das ausschließlich Frauen zur Verfügung steht. In anderen Notquartieren gibt es zudem abgetrennte Frauenbereiche.

Im vergangenen Winter sind in Wien zwei obdachlose Menschen auf der Straße erfroren. Roland Haller, Geschäftsführer von FSW Obdach, erklärte, er sehe keine Kürzungen, die die Ärmsten treffen würden. Das Budget für das kommende Jahr soll im November präsentiert werden.

Kälteschutz als Teil eines ganzjährigen Angebots

Obdachlosenhilfe beschränkt sich grundsätzlich nicht auf die kalten Monate. Neben den winterspezifischen Notquartieren verweist der FSW auch auf Maßnahmen, die auf andere Witterungsextreme ausgerichtet sind: So gibt es bereits gekühlte Räume in Tageszentren sowie eine Kühlanlage in einem Nachtzentrum, die bei Hitzeperioden zum Einsatz kommen. Straßensozialarbeiterinnen und -arbeiter sind bei ihren Einsätzen zudem mit Sonnenschutz und Wasser ausgestattet.

Solche saisonal angepassten Angebote sind bei sozialen Einrichtungen in größeren Städten üblich, da sich die gesundheitlichen Risiken für Menschen ohne gesicherte Unterkunft je nach Jahreszeit deutlich unterscheiden. Während im Winter die Gefahr von Unterkühlung im Vordergrund steht, rücken in den Sommermonaten Hitzebelastung und Flüssigkeitsmangel in den Fokus der Betreuung. Die Koordination zwischen städtischen Stellen und Hilfsorganisationen wie Caritas, Rotem Kreuz oder Volkshilfe soll in der Regel sicherstellen, dass Kapazitäten kurzfristig an die tatsächliche Nachfrage angepasst werden können, etwa durch die Aufstockung einzelner Standorte bei anhaltender Kälte.