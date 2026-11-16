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Die MA13, zuständig für Bildung und Jugend in Wien, hat die Förderung für die Arena Wien gestrichen. Nach Bekanntwerden des Förderstopps meldeten sich zahlreiche Künstler kritisch zu Wort. Eine Petition gegen die Entscheidung erhielt innerhalb von nur fünf Tagen 100.000 Unterschriften.

Mittlerweile laufen Gespräche zwischen dem Betreiberverein der Arena und der Stadt Wien. Ein erstes Treffen zwischen dem Verein und der MA13 fand Ende vergangener Woche statt, weitere Gespräche sind angedacht.

Gespräche zwischen Bezirk und Stadtregierung

Auch auf politischer Ebene gibt es bereits Kontakte zu dem Fall. Zwischen dem Büro von Erich Hohenberger, Bezirksvorsteher der Landstraße und SPÖ-Mitglied, sowie dem Büro von Bildungsstadträtin Bettina Emmerling von den Neos haben Gespräche stattgefunden. Zu konkreten Ergebnissen oder einer Einigung liegen bislang keine Angaben vor.

Laurenz Platzer, Obfrau-Stellvertreter des Betreibervereins „Forum Wien Arena – Verein zur Förderung und Verwirklichung von Kultur-, Jugend- und Kommunikationszentren“, ist in die Gespräche eingebunden. Der Verein wünscht sich eine grundsätzliche Neuregelung der Nutzung des Areals, etwa in Form einer schriftlichen Vereinbarung mit der Stadt.

Ungeklärter rechtlicher Status des Geländes

Hintergrund der aktuellen Auseinandersetzung ist der rechtliche Status des Arena-Geländes. Zwischen dem Betreiberverein und der Stadt Wien besteht derzeit kein schriftlich festgehaltener Mietvertrag. Seit 1977 wird das Gelände prekaristisch genutzt, der Verein zahlt dafür keine Miete. Das Grundstück selbst gehört der Stadt Wien, die Mauern der Anlage stehen unter Denkmalschutz.

Was eine prekaristische Nutzung bedeutet

Eine prekaristische Nutzung unterscheidet sich grundlegend von einem regulären Mietverhältnis. Bei dieser Form der Gebrauchsüberlassung kann die Eigentümerin, in diesem Fall die Stadt Wien, die Nutzung grundsätzlich jederzeit und ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist widerrufen. Der Nutzer hat keinen vertraglich abgesicherten Anspruch auf eine dauerhafte oder langfristige Nutzung der Räumlichkeiten oder des Geländes.

Solche Konstruktionen finden sich in Österreich häufiger bei kommunalen Flächen, die über Jahrzehnte informell an Vereine, Initiativen oder kulturelle Einrichtungen überlassen werden, ohne dass eine formale vertragliche Grundlage geschaffen wird. Für die Nutzer bedeutet dies eine dauerhafte Unsicherheit, da Investitionen in Gebäude oder Infrastruktur rechtlich nicht in gleicher Weise abgesichert sind wie bei einem regulären Mietverhältnis. Gleichzeitig ermöglicht diese Form der Nutzung der Eigentümerin eine hohe Flexibilität, etwa wenn sich städtische Planungen oder Nutzungsinteressen ändern.

Bei denkmalgeschützten Gebäuden kommt üblicherweise eine zusätzliche Komplexität hinzu. Der Denkmalschutz regelt in der Regel bauliche Vorgaben zum Erhalt der Substanz, trifft jedoch für sich genommen keine Aussage darüber, wer die Kosten für Erhaltung und Sanierung zu tragen hat. Diese Frage wird üblicherweise zwischen Eigentümer und Nutzer gesondert vertraglich geregelt. Fehlt eine solche schriftliche Vereinbarung, bleibt häufig unklar, welche Seite für Instandhaltungsmaßnahmen zuständig ist und wie laufende Kosten verteilt werden.

Die Arena Wien ist seit Jahrzehnten ein bekannter Veranstaltungsort für Konzerte und kulturelle Projekte im dritten Wiener Gemeindebezirk, der Landstraße. Der Betreiberverein organisiert dort unter anderem Musikveranstaltungen und Jugendprojekte. Die aktuelle Debatte um die Förderung und die vertragliche Zukunft des Geländes fällt in eine Phase, in der sich mehrere politische Ebenen, der Bezirk, die zuständige Stadträtin sowie die Magistratsabteilung für Bildung und Jugend, mit der Causa befassen.

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