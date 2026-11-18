Die Stadt Wien und der Bezirk Landstraße haben eine Einigung zur Förderung des Vereins Forum Wien Arena für das Jahr 2027 erzielt. Wie Vizebürgermeisterin und Jugendstadträtin Bettina Emmerling (NEOS) am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte, tragen Stadt und Bezirk die Subvention in Höhe von 259.000 Euro künftig gemeinsam, und zwar je zur Hälfte. Der Bezirk finanziert seinen Anteil aus dem Kulturbudget.

Einigung nach Ankündigung eines Förderstopps

Vor rund einer Woche hatte Emmerling angekündigt, dass die bisher von der MA 13 (Bildung und Jugend) getragene Förderung in Höhe von 259.000 Euro im Jahr 2027 nicht mehr zur Verfügung stehen werde. Die Arena hatte daraufhin Konsequenzen in Aussicht gestellt, darunter Absagen von Veranstaltungen sowie eine Sperre jenes Trakts, in dem sich der Klubraum DreiRaum und die Kleine Halle befinden.

Nach dieser Ankündigung entstand eine spontane Onlinepetition, die binnen kurzer Zeit großen Zuspruch erhielt. Die nun gefundene Lösung sieht vor, dass Stadt und Bezirk die bisherige Fördersumme gemeinsam aufbringen, anstatt sie wie bislang allein über das Jugendressort abzuwickeln.

Begründung für die neue Aufteilung

Emmerling erklärte, die Arena sei seit Jahrzehnten ein wichtiger Bestandteil der Kultur- und Veranstaltungsszene Wiens. Zugleich betonte sie, dass eine dauerhafte Finanzierung eines Kultur- und Veranstaltungszentrums nicht aus dem Jugendressort erfolgen könne. Mit der nun vereinbarten hälftigen Teilung durch Stadt und Bezirk soll die Förderung für 2027 auf eine andere Grundlage gestellt werden als in den Vorjahren.

Bezirksvorsteher Erich Hohenberger (SPÖ) äußerte, man müsse sich für die kommenden Jahre überlegen, wie die Arena und andere Jugend- und Kulturinstitutionen langfristig und nachhaltig in ihrer Arbeit abgesichert werden können. Die Wiener Grünen forderten unterdessen eine langfristige Lösung, die über das Jahr 2027 hinausreicht.

Die Arena als Teil der Wiener Jugendkulturszene

Die Arena im dritten Bezirk zählt zu den traditionsreichen Spielstätten der Wiener Kultur- und Jugendszene. Einrichtungen dieser Art kombinieren häufig mehrere Funktionen: Sie dienen als Veranstaltungsort für Konzerte und kulturelle Formate, zugleich aber auch als Treffpunkt für Jugend- und Subkulturprojekte. Diese Doppelfunktion führt in der Praxis häufig dazu, dass Förderungen aus unterschiedlichen Ressorts zusammenkommen, etwa aus dem Kulturbereich und dem Jugendbereich.

Grundsätzlich werden Förderungen für Kultur- und Jugendeinrichtungen in Wien jährlich neu budgetiert und müssen sich an den jeweiligen Zuständigkeiten der zuständigen Magistratsabteilungen orientieren. Verschiebt sich die inhaltliche Einordnung einer Einrichtung, etwa von einem überwiegend jugendkulturellen Schwerpunkt hin zu einem umfassenderen Kultur- und Veranstaltungsbetrieb, kann dies auch Auswirkungen auf die Frage haben, aus welchem Budget eine Förderung sachgerecht finanziert wird. Bezirke verfügen dabei über eigene Kulturbudgets, aus denen sie Einrichtungen in ihrem Gebiet unterstützen können, während stadtweite Förderungen über die zuständigen Magistratsabteilungen der Stadt Wien abgewickelt werden.

Onlinepetitionen haben sich in den vergangenen Jahren zu einem verbreiteten Instrument entwickelt, um auf drohende Einschnitte bei Kultur- und Jugendeinrichtungen öffentlich aufmerksam zu machen. Sie dienen in der Regel dazu, politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern sichtbar zu machen, welches öffentliche Interesse an einer bestimmten Einrichtung besteht, ersetzen jedoch keine formale Budgetentscheidung. Diese bleibt den zuständigen politischen Gremien vorbehalten.