Wien vergibt erstmals Freiwilligenpreis an sechs Engagierte im Rathaus

Im Wiener Rathaus ist am Samstagabend, dem 18. Oktober 2026, erstmals der Wiener Freiwilligenpreis verliehen worden. Die Auszeichnung wurde in fünf Kategorien vergeben, darunter der ORF-Wien-Publikumspreis. Initiiert wurde der Preis von Social City Wien, der ORF Wien trat als öffentlich-rechtlicher Medienpartner auf.

Sechs Engagierte im Rathaus geehrt

Unter den Ausgezeichneten war Elke Tinhofer, die Familien im Kinderhospiz Netz begleitet. Geehrt wurde auch Lisa Hartl, die ehrenamtlich die Regionalgruppe der Ingenieur:innen ohne Grenzen leitet. Brigitte Neichl erhielt eine Auszeichnung für ihr Engagement im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus, wo sie sich um Wissensvermittlung kümmert.

Zu den Preisträgerinnen zählte zudem Lilith Busch, die bei Vienna Hobby Lobby kostenlose Volleyballkurse für Kinder anbietet. Veronika Kerschbaum wurde für die Leitung einer Theatergruppe für die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen ausgezeichnet. Maria Esslbauer begleitet bei pro mente Wien Menschen mit psychischen Erkrankungen und wurde ebenfalls geehrt.

Richard Vrzal, Geschäftsführer von Social City Wien, und Edgar Weinzettl, ORF-Wien-Landesdirektor, waren im Zusammenhang mit der Preisverleihung genannt. Die Verleihung wurde von der Sendung „Wien heute“ am Abend des 18. Oktober 2026 ab 19.00 Uhr in ORF 2 begleitet.

Ausmaß ehrenamtlicher Arbeit in Wien

Nach einer Hochrechnung aus Zahlen der Statistik Austria werden in Wien pro Woche rund fünf Millionen Stunden freiwillige Arbeit geleistet. Der Statistik Austria zufolge engagieren sich 42 Prozent der Menschen in Wien ehrenamtlich. Diese Zahlen verdeutlichen, in welchem Umfang freiwilliges Engagement das gesellschaftliche Leben der Stadt mitträgt, von sozialen Einrichtungen über kulturelle Institutionen bis zum Breitensport.

Freiwilligenarbeit umfasst grundsätzlich ein breites Spektrum an Tätigkeiten, die ohne finanzielle Entlohnung erbracht werden. Dazu zählen etwa die Begleitung kranker oder pflegebedürftiger Menschen, die Vermittlung von Wissen in Museen und Bildungseinrichtungen, die Organisation von Sport- und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche sowie technische oder fachliche Unterstützung gemeinnütziger Projekte. Viele dieser Tätigkeiten erfolgen über Vereine, Initiativen oder gemeinnützige Organisationen, die auf das kontinuierliche Engagement einzelner Personen angewiesen sind.

In Städten wie Wien übernehmen ehrenamtlich Tätige häufig Aufgaben, die staatliche oder institutionelle Strukturen ergänzen. Das betrifft etwa die Begleitung schwerkranker Kinder und ihrer Familien, die Unterstützung von Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen sowie die Vermittlung von lokalgeschichtlichem Wissen in Bezirksmuseen. Auszeichnungen wie der Wiener Freiwilligenpreis sollen üblicherweise dazu beitragen, solches Engagement sichtbarer zu machen und öffentlich zu würdigen.