Wien verlängert Straßenbahnlinie 18 durch den Prater – Probefahrten laufen

Wien: Probefahrten auf verlängerter Straßenbahnlinie 18 im Prater

Die Wiener Straßenbahnlinie 18 wird auf einer neuen, verlängerten Strecke durch den Prater getestet. Derzeit sind Straßenbahnen der Typen E2, ULF und Flexity auf der neuen Trasse unterwegs – vorerst noch ohne Fahrgäste.

Die Wiener Linien gaben bekannt, dass das Projekt nach Zeitplan verläuft.

Neue Strecke und Infrastruktur

Die Linie 18 wird von der Schlachthausgasse aus über die Stadionallee bis nahe an die Donau verlängert. Für die Streckenerweiterung wurden 3,1 Kilometer neue Gleise verlegt und sieben neue Haltestellen errichtet. Die Haltestelle Ludwig-Koeßler-Platz ist bereits als neue Umkehrschleife in Betrieb. Im Bereich Stadionallee und Meiereistraße übernimmt die Linie 18 künftig die Strecke der bisherigen Buslinie 77A.

Im Zuge des Projekts wurde auch die Stadionbrücke saniert und umgestaltet. Auf der Brücke entstehen ein 3,8 Meter breiter Zwei-Richtungs-Radweg sowie ein 2,5 Meter breiter Gehsteig. Für den motorisierten Individualverkehr steht in Richtung Leopoldstadt künftig nur noch ein Fahrstreifen zur Verfügung, in Richtung Landstraße sind es zwei Fahrstreifen. Auf der neuen Strecke wurden zudem einige Parkplätze gestrichen; teilweise erfolgte eine Umstellung von Schräg- auf Längsparkplätze.

Kosten und Fahrzeuge

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 87 Millionen Euro. Darin enthalten ist die Anschaffung von vier neuen Flexity-Zügen.

Ein genauer Termin für die Aufnahme des Fahrgastbetriebs wurde von den Wiener Linien noch nicht offiziell bestätigt.