Wien verschärft Airbnb-Regeln: Kurzzeitvermietungen brauchen künftig eigenen Eingang

Wien hat die Vorschriften für die Kurzzeitvermietung von Wohnungen verschärft. Nach der Bauordnung muss eine Beherbergungsstätte künftig über einen getrennten Zugang von der öffentlichen Fläche verfügen, wenn sich im selben Gebäude oder Gebäudeteil auch reguläre Wohnungen befinden. Die Regelung gilt rückwirkend ab dem 10. Oktober. Bei der Baupolizei MA37 sind bereits sieben Anträge eingegangen, die unter die neuen Vorschriften fallen.

Getrennter Eingang als neue Pflicht für Airbnb-Wohnungen

Die Stadt begründet die Verschärfung mit dem Schutz der dauerhaften Bewohner eines Hauses vor Störungen durch wechselnde Touristen. Nach Angaben der Stadt gab es vor allem Beschwerden wegen Lärmbelästigung und Vermüllung. Wer eine Wohnung künftig als Beherbergungsstätte nutzen will, muss daher einen eigenen Zugang schaffen, der getrennt vom Eingang für die übrigen Wohnparteien ist.

Marcel Wegscheider, Vorstandsmitglied des Verbands der Appartementvermieter (VDAV), erklärt dazu, dass nach der neuen Regelung nur noch Erdgeschoßlokale für eine Kurzzeitvermietung umgewidmet werden können, die bereits über einen direkten eigenen Zugang verfügen. Wohnungen in oberen Stockwerken, die sich einen Hauseingang mit anderen Mietparteien teilen, wären damit von einer Nutzung als Beherbergungsstätte ausgeschlossen, sofern kein separater Zugang geschaffen wird.

Der Verband der Appartementvermieter ortet in der neuen Regel eine Ungleichbehandlung gegenüber anderen gewerblichen Nutzungen in Wohnhäusern. Als Beispiele nennt Wegscheider Arztpraxen und Kosmetiksalons, die ebenfalls in Wohngebäuden betrieben werden, ohne dass für sie ein separater Eingang vorgeschrieben ist.

Ein Sprecher des Büros von Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ) weist diesen Vergleich zurück. Arztpraxen und Beautysalons würden, anders als Beherbergungsstätten, selten rund um die Uhr genutzt. Die Stadt sieht darin einen wesentlichen Unterschied zur Kurzzeitvermietung, bei der Gäste zu jeder Tages- und Nachtzeit ein- und ausgehen können.

Bauordnung und Umwidmung von Wohnraum

Grundsätzlich regelt die Wiener Bauordnung, unter welchen Voraussetzungen Wohnraum für andere Nutzungen, etwa als Beherbergungsstätte, umgewidmet werden darf. Eine solche Umwidmung ist in der Regel genehmigungspflichtig und wird von der Baupolizei geprüft. Dabei spielen neben der Zugänglichkeit auch Fragen des Brandschutzes, der Statik und der allgemeinen Sicherheit eine Rolle, da Beherbergungsstätten rechtlich anders eingestuft werden als dauerhaft bewohnte Wohnungen.

Die Trennung von Zugängen ist in vielen österreichischen Städten ein bekanntes Thema, wenn in einem Gebäude unterschiedliche Nutzungsarten aufeinandertreffen. Ein separater Eingang soll in solchen Fällen verhindern, dass sich Publikumsverkehr einer gewerblichen Nutzung mit dem privaten Wohnbereich anderer Hausparteien überschneidet. Bei Beherbergungsbetrieben kommt hinzu, dass Gäste das Haus in unregelmäßigen Abständen und zu wechselnden Zeiten betreten und verlassen, was sich von der Nutzung klassischer Dienstleistungsbetriebe mit festen Öffnungszeiten unterscheidet.

Kurzzeitvermietungen über Plattformen wie Airbnb sind in Städten mit angespanntem Wohnungsmarkt seit Jahren ein wiederkehrendes Thema kommunaler Regulierung. Kommunen reagieren dabei häufig auf Beschwerden von Anrainern, aber auch auf die Sorge, dass Wohnraum dem regulären Mietmarkt entzogen wird, wenn Wohnungen dauerhaft touristisch vermietet werden. Die bauliche Vorgabe eines getrennten Zugangs ist dabei ein Instrument unter mehreren, mit denen Städte versuchen, Kurzzeitvermietung von regulärem Wohnen baulich und organisatorisch stärker zu trennen.

Für Vermieter bedeutet eine solche Vorgabe in der Praxis häufig zusätzlichen baulichen Aufwand, etwa wenn ein zweiter Zugang erst geschaffen werden muss oder bauliche Gegebenheiten dies gar nicht zulassen. Dadurch kann sich der Kreis jener Objekte, die für eine Umwidmung zu Beherbergungszwecken infrage kommen, deutlich verringern, insbesondere bei Wohnungen in oberen Geschoßen mehrgeschoßiger Gebäude mit einem gemeinsamen Hauseingang.