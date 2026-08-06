Wiener Awareness-Teams führten seit Mai rund 11.000 Gespräche

Seit Mitte Mai 2026 sind in Wien im Auftrag der Stadt sogenannte Awareness-Teams im Einsatz. Sie greifen in Krisen- und Konfliktsituationen an öffentlichen Orten ein und unterstützen unter anderem bei sexueller Belästigung, Diskriminierung und rassistischen Beleidigungen.

Die Teams sind mobil unterwegs und an mehreren Orten in der Stadt präsent, darunter der Donaukanal, der Karlsplatz, der Stadtpark, der Bereich rund um den Ring sowie die Wientalterrasse. Im Einsatz sind sie in den Sommermonaten jeweils an Freitagen, Samstagen und vor Feiertagen zwischen 19.00 und 4.00 Uhr.

Rund 11.000 Gespräche seit Mai

Seit ihrem Start haben die Teams nach eigenen Angaben rund 11.000 Gespräche geführt. Das sind etwa zehn Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Neben der Vermittlung in Konfliktsituationen versorgen die Teams an heißen Tagen Menschen mit Wasser und leisten Erste Hilfe bei übermäßigem Alkoholkonsum.

Kontaktmöglichkeiten

Wer die Awareness-Teams kontaktieren möchte, kann dies über zwei Telefonnummern tun: die kostenlose Nummer 0800 99 91 92 aus Fest- und Mobilnetzen sowie die Nummer +43 (0) 677 641 002 05, die aus allen Netzen sowie per SMS, Signal, WhatsApp oder Telegram erreichbar ist.