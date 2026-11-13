Wiener Christkindlmarkt eröffnet mit 200 Jahre alter Fichte aus Damüls

Der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz hat am Freitag, dem 13. November 2026, seine Tore geöffnet. Am frühen Abend wird der Weihnachtsbaum offiziell illuminiert. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) bringen den Baum gemeinsam zum Leuchten.

Hochgebirgsfichte aus Damüls als Mittelpunkt

Der diesjährige Weihnachtsbaum stammt aus der Vorarlberger Gemeinde Damüls im Bregenzerwald. Es handelt sich um eine Hochgebirgsfichte, die mehr als 200 Jahre alt ist. Mit einer Höhe von 31 Metern und einem Gewicht von rund neun Tonnen zählt sie zu den markanten Erscheinungen auf dem Rathausplatz. Geschmückt ist der Baum mit rund 1.000 roten und goldenen Kugeln sowie etwa 2.000 Lichtern.

Der Markt selbst umfasst 96 Stände. Erstmals wird der Wiener Christkindlmarkt heuer als Öko-Event plus durchgeführt. Damit verbunden ist ein verpflichtender Anteil an biologischen, vegetarischen und veganen Produkten im Angebot der Standbetreiber.

Neu konzipierte Weihnachtswelt für Kinder

Im nördlichen Teil des Rathausparks wurde die Weihnachtswelt für Kinder heuer neu konzipiert. Sie umfasst 17 Stationen für junge Besucherinnen und Besucher. Teil der Weihnachtswelt ist ein Krippenpfad mit 15 handgefertigten Krippen des Wiener Krippenvereins.

Im südlichen Teil des Rathausparks steht der kleine Eistraum auf einer Fläche von rund 3.000 Quadratmetern zur Verfügung. Dort gibt es eine kostenlose Eisfläche für Kinder. Die große Ausgabe des Eistraums startet im Jänner.

Verstärktes Sicherheitskonzept am Rathausplatz

Für den Markt gilt ein Sicherheitskonzept, das Sicherheitspersonal und Videoüberwachung vorsieht. Der Rathausplatz verfügt bereits über ein fixes Pollersystem. Dieses wird heuer durch mobile Poller und Fahrzeugsperren an den Eingängen zusätzlich verstärkt.

Weihnachtsmärkte als Teil der Veranstaltungssicherheit

Großveranstaltungen im öffentlichen Raum, zu denen auch Weihnachtsmärkte zählen, erfordern grundsätzlich ein abgestimmtes Zusammenspiel aus baulichen und organisatorischen Maßnahmen. Feste Pollersysteme dienen üblicherweise dazu, Fahrzeuge dauerhaft von belebten Fußgängerbereichen fernzuhalten. Mobile Sperren und zusätzliches Personal kommen in der Regel dann zum Einsatz, wenn an einzelnen Tagen oder zu bestimmten Zeiten mit besonders hohem Besucheraufkommen gerechnet wird. Videoüberwachung ergänzt solche Konzepte häufig, um Vorfälle frühzeitig zu erkennen und das Einsatzpersonal gezielt steuern zu können.

Auch die Herkunft der Weihnachtsbäume auf größeren Plätzen folgt meist einem wiederkehrenden Muster: Häufig stellen einzelne Bundesländer oder Gemeinden im jährlichen Wechsel einen Baum zur Verfügung, der dann an prominenter Stelle aufgestellt wird. Hochgebirgsfichten gelten dabei als besonders widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen, was sie für den wochenlangen Standort im Freien geeignet macht.

Die Umstellung auf ein Konzept mit verpflichtendem Anteil an biologischen, vegetarischen und veganen Produkten reiht sich in einen allgemeinen Trend bei Veranstaltungen ein, bei dem Nachhaltigkeitskriterien zunehmend in die Gestaltung von Standangeboten einfließen. Solche Vorgaben betreffen in der Regel die Zusammensetzung des Sortiments der teilnehmenden Anbieter und sollen den ökologischen Fußabdruck der Veranstaltung insgesamt verringern.