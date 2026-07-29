Wiener Freibäder zählten im Juni über 700.000 Besucher – an einem Tag kamen 88.300 Menschen

Wiener Sommerbäder verzeichnen im Juni 2026 hohen Besucherandrang

Die städtischen Sommerbäder in Wien haben im Juni 2026 fast 712.000 Besucherinnen und Besucher gezählt. Allein am 28. Juni kamen 88.300 Menschen in die Freibäder.

Im Juli fiel der Andrang zunächst geringer aus. Der bisher stärkste Tag des Monats war der 11. Juli mit 25.000 Besuchern.

Unterschiedlicher Witterungsverlauf

Der Juni 2026 begann kühl und verhalten, in der zweiten Monatshälfte stiegen die Temperaturen deutlich an. Der Juli brachte hingegen gemäßigtere Werte mit häufigerem Wind und Bewölkung.

Am Sonntag im Juni kam es im Schönbrunner Bad zu einem Einlass-Stopp, nachdem die maximale Kapazität von 2.700 Gästen erreicht war. Das Gänsehäufel fasst laut Angaben bis zu 30.000 Besucher.

Beckentemperatur und Betrieb

Im Schönbrunner Bad werden die Becken auf 24,5 bis 25,5 Grad gehalten. Betreiber Marco Ebenbichler ist für den Betrieb des Bades verantwortlich, Martin Kotinsky ist Sprecher der Wiener Bäder.

Freibadbetreiber sehen sich derzeit mit steigenden Personal- und Energiekosten konfrontiert. Vier Wiener Bäder haben ihre Öffnungszeiten verlängert.