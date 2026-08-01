Wiener Gemeindebauten bieten kostenloses Sommerprogramm mit Sport, Kultur und Nachbarschaftsfesten

„Sommer im Gemeindebau“: Vielfältiges Programm in Wiener Wohnhausanlagen

Wiener Wohnen und Wohnpartner veranstalten in diesem Sommer erneut die Aktion „Sommer im Gemeindebau“. Das Programm reicht von Hoffesten über Sport- und Bewegungsangebote bis hin zu Beratungsformaten und kulturellen Veranstaltungen.

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos und in der Regel ohne Anmeldung möglich.

Boccia-Turnier mit Finale im September

Im Rahmen der Aktion findet ein Boccia-Turnier statt, für das eine Anmeldung erforderlich ist. Vorrunden sind für den 14. August im Albin-Hirsch-Park sowie für den 20. August in der Wattgasse 96-98 vorgesehen. Bei Schlechtwetter stehen Ersatztermine zur Verfügung. Das Finale ist für den 6. September im Rahmen des „Tags des Wiener Wohnbaus“ im Rudolf-Bednar-Park geplant.

Kultur, Beratung und Nachbarschaft

Das Programm sieht unter anderem soziale Beratungsangebote sowie Frauencafés vor. Im Rahmen von „Theater im Gemeindebau“ wird Jura Soyfers Stück „Broadway Melodien 1492“ in mehreren Wohnhausanlagen aufgeführt. Im Rabenhof gibt es Gelegenheit zum nachbarschaftlichen Austausch bei Eiskaffee und Kuchen.

In Favoriten wird eine Erlebniswelt Gemeindebau eingerichtet, die unter anderem Schach, kostenloses Tauschen und Eltern-Kind-Treffen umfasst. Zudem gibt es Informationsangebote zu Hausordnung, Sicherheit und respektvollem Miteinander, an denen die Grätzl-Polizei, Wiener Wohnen und Wohnpartner beteiligt sind.

Im Oskar-Grossmannhof wird zudem das 100-jährige Bestehen der Wohnhausanlage gefeiert.

Weitere Informationen und genaue Termine zu den einzelnen Veranstaltungen sind auf der Homepage der Wohnpartner abrufbar.