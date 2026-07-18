Wiener Innenstadtbewohner fordern Nachtfahrverbot gegen Auto-Poser

Anrainer im Wiener Innenstadtbezirk demonstrieren gegen Auto-Poser

Im ersten Wiener Bezirk haben Anrainer am Samstag erneut gegen sogenannte Auto-Poser protestiert. Rund 60 Nachbarn nahmen an der Demonstration teil, die von 20:30 bis 23:30 Uhr dauerte.

Es war bereits die vierte Demonstration dieser Art. Die Teilnehmer stellten Bierbänke auf und errichteten eine Straßensperre.

Regelmäßige Treffen in der Innenstadt

Die Auto-Szene versammelt sich seit zwei Jahren freitags und samstags in dem Gebiet. Die Route verläuft von der Oberen Donaustraße über die Salztorbrücke und die Tuchlauben bis zur Rotenturmstraße. Marisol Eggenburg-Piber, die auf den Tuchlauben wohnt und die Demonstration mitorganisierte, ist eine der betroffenen Anrainerinnen.

Bisherige Maßnahmen und Forderungen

Polizei, Bezirk und Stadt haben im Rahmen von fünf Schwerpunktaktionen Anzeigen und Strafen ausgestellt. Die Initiative der Anrainer fordert ein Nachtfahrverbot an Wochenenden für Nicht-Anrainer, mit gewissen Ausnahmeregelungen.

ÖVP-Bezirkschef Markus Figl erklärte, einer Prüfung eines zeitlich beschränkten Nachtdurchfahrtsverbots ab 22:00 Uhr grundsätzlich offen gegenüberzustehen.