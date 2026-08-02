Wiener Linien bleiben bei Fahrradverbot in Bus und Straßenbahn

Wiener Linien halten an Fahrradverbot in Bus und Straßenbahn fest

Die Wiener Linien lehnen eine Fahrradmitnahme in Straßenbahnen und Bussen weiterhin ab. Als Gründe werden begrenzter Platz und Sicherheitsaspekte genannt.

Interessensvereinigungen wie die Radlobby Wien setzen sich seit Jahren für eine solche Mitnahmemöglichkeit ein. Im rot-pinken Koalitionsabkommen wurde eine Prüfung dieser Frage vereinbart. Die geltende Regelung zum Fahrradverbot in Bus und Straßenbahn besteht bereits seit Jahren.

Regelung in der U-Bahn

In der Wiener U-Bahn ist die Mitnahme von Fahrrädern unter bestimmten Voraussetzungen kostenlos möglich. Werktags gilt dies zwischen 9.00 und 15.00 Uhr sowie ab 18.30 Uhr. An Wochenenden und Feiertagen ist die Mitnahme ganztägig erlaubt.

Falträder werden bei den Wiener Linien grundsätzlich als Handgepäck behandelt und dürfen daher jederzeit auch in Bus und Straßenbahn mitgenommen werden. Fahrräder mit Anfahrhilfe, Lastenräder, Transporträder sowie Segways sind hingegen generell von der Mitnahme ausgeschlossen.

Vergleich mit anderen Städten

Auch in Graz, Linz und Salzburg ist die Mitnahme von Fahrrädern in Bus und Straßenbahn nicht gestattet. Die Regelungen in diesen Städten ähneln damit jenen in Wien.