Wiener Linien: Ende mehrerer Großbaustellen im Herbst 2026 – U-Bahn und Straßenbahn kehren auf Stammstrecken zurück

Wiener Linien: Mehrere Baustellen enden im Herbst 2026, U-Bahn- und Straßenbahnlinien kehren auf Stammstrecken zurück

In den kommenden Monaten sollen mehrere laufende Bauarbeiten im Wiener Öffi-Netz abgeschlossen werden. Betroffen sind U-Bahn- und Straßenbahnlinien, die während der Bauphasen auf Umleitungen oder eingeschränkten Betrieb angewiesen waren.

Bereits ab 3. August 2026 fährt die U4 wieder durchgehend zwischen Hütteldorf und Heiligenstadt. Ab 1. September 2026 verkehrt die U3 nach Abschluss von Weichenarbeiten wieder durchgehend zwischen Hütteldorfer Straße und Westbahnhof.

Straßenbahnlinien kehren im September auf reguläre Routen zurück

Nach Abschluss der Arbeiten auf der Ringstraße sollen die Straßenbahnlinien 1, D und 71 im September 2026 wieder auf ihren regulären Routen fahren. Die Linie 31 wird ab September 2026 wieder über die Floridsdorfer Brücke geführt.

Die Großbaustellen in Hernals und Währing sollen bis Mitte September 2026 abgeschlossen werden. Danach fährt die Linie 43 wieder bis Neuwaldegg, während die Linien 40, 41 und 42 auf ihre Stammstrecken zurückkehren. Auch die Linien 5 und 12 sollen ab Mitte September 2026 wieder durchgehend verkehren. Bis dahin übernehmen die Ersatzlinien 37 und 38 die Anbindung der betroffenen Stadtteile.

Einschränkungen bei U6 und in Simmering

Bei der U6 müssen Fahrgäste montags bis donnerstags ab 22 Uhr zwischen Burggasse-Stadthalle und Thaliastraße bis Mitte September 2026 mit längeren Intervallen rechnen.

In Simmering dauern nächtliche Gleisarbeiten in der Simmeringer Hauptstraße bis Ende Oktober 2026 an. Die Linien 11 und 71 bleiben werktags ab 22:30 Uhr bis zu diesem Zeitpunkt abschnittsweise eingeschränkt. Die Linie 62 bleibt wegen der Arbeiten auf der Ringstraße und der Sperre der S-Bahn-Stammstrecke voraussichtlich bis Ende 2027 über das Quartier Belvedere umgeleitet.

ÖBB-Stammstrecke wird ab September für längere Zeit gesperrt

Anfang September 2026 beginnt die rund 14 Monate dauernde Hauptsperre der ÖBB-Stammstrecke zwischen Praterstern und Hauptbahnhof. Parallel dazu wird die S80 weiter ausgebaut, um künftig einen 15-Minuten-Takt zu ermöglichen.

Die Straßenbahnlinie 18 soll noch im Herbst 2026 über ihre bisherige Endstation Schlachthausgasse hinaus erstmals bis zum Ernst-Happel-Stadion fahren.