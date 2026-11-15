Wiener Lokalbahnen verkaufen ausrangierte Badner-Bahn-Teile auf hauseigenem Flohmarkt

In der Windmühlengasse 26 in Wien haben die Wiener Lokalbahnen einen hauseigenen Flohmarkt veranstaltet, auf dem Teile ausrangierter Garnituren der Badner Bahn verkauft wurden. Angeboten wurden unter anderem alte Schalter aus dem Fahrerstand, Haltewunschtasten, Notknöpfe, Mistkübel und alte Fahrscheinautomaten. Der Verkauf begann um 12 Uhr, erste Besucher standen bereits eine Stunde zuvor vor der Tür.

Andrang vor der Öffnung und begehrte Einzelteile

Der 22-jährige Justin wartete mit 50 Euro in der Tasche bereits eine Stunde vor Beginn vor dem Veranstaltungsort. Auch der 20-jährige Leander war nicht zum ersten Mal dabei: Er hatte bereits im vergangenen Jahr den Flohmarkt besucht. Michael und Elias nutzten eine Pause zwischen zwei Universitätskursen, um vorbeizuschauen. Michael kam dabei nach eigener Aussage mit null Erwartung und ging schließlich mit einem Schild wieder nach Hause.

Laut Michael Unger, Pressesprecher der Wiener Lokalbahnen, ist das klassische Tischerl aus der Badner Bahn der Bestseller des Flohmarkts. Die Teile stammen von den ältesten Garnituren, die ausrangiert wurden, bevor sie verschrottet werden. Diese Züge gehen auf das Jahr 1979 zurück.

Auch ältere und jüngere Besucher mit unterschiedlichem Hintergrund fanden sich unter den Käufern. Der 85-jährige Walter, ehemaliger Eisenbahner und Angestellter des Verkehrsministeriums, erwarb einen Schalter und eine Leuchte für 40 Euro. Er besitzt nach eigenen Angaben bereits 3.000 Sammlerstücke aus der ganzen Welt. Der 13-jährige Mika, der regelmäßig mit seinem Top-Jugend-Ticket verschiedene Öffi-Strecken erkundet und zu Hause ein eigenes „Öffi-Zimmer“ eingerichtet hat, kaufte einen Notknopf und einen Türknopf. Mika ist in Wien bereits mit fast allen Linien gefahren, einzig der Bus 78A fehlt ihm noch.

Flottenmodernisierung als Hintergrund des Ausverkaufs

Seit 2023 sind neue Garnituren der Badner Bahn im Einsatz. Die Wiener Lokalbahnen modernisieren ihre Flotte seit diesem Jahr schrittweise, wodurch die ältesten Modelle in den vergangenen Jahren ausrangiert wurden. Vor der Verschrottung wurden die alten Züge ausgeschlachtet, um einzelne Bauteile zu erhalten. Aus diesem Bestand speist sich auch der Flohmarkt der Wiener Lokalbahnen.

Laut den Verantwortlichen sei die Umrüstung auf die neuen Modelle insbesondere mit Blick auf Barrierefreiheit, Komfort und Klimatisierung wichtig gewesen. Ein paar wenige alte Züge sind noch vorhanden, Material für weitere zwei bis drei Flohmärkte wird bereits auf die Seite geschafft. Es soll also weitere derartige Veranstaltungen geben. Im vergangenen Jahr wurde der Flohmarkt nach Angaben der Veranstalter nahezu überrannt. Dabei zeigt sich, dass das Interesse nicht auf eine bestimmte Altersgruppe beschränkt ist: Neben Menschen, die mit der Badner Bahn aufgewachsen sind, zieht es auch junge Menschen zu den Flohmärkten.

Flottentausch bei Nahverkehrsbetrieben im Allgemeinen

Grundsätzlich stehen Verkehrsbetriebe bei der Erneuerung ihrer Fahrzeugflotten regelmäßig vor der Frage, wie mit ausgemusterten Garnituren verfahren wird. Üblicherweise werden alte Fahrzeuge nach Ende ihrer Einsatzzeit verschrottet oder recycelt, da viele Bauteile aus Sicherheits- und Zulassungsgründen nicht einfach weiterverwendet werden können. Einzelne demontierte Komponenten wie Sitzmöbel, Bedienelemente oder Beschilderungen besitzen dabei oft keinen technischen, wohl aber einen ideellen Wert für Sammler und Nostalgiker.

Bei vergleichbaren Modernisierungsprojekten im öffentlichen Nahverkehr spielen Aspekte wie Barrierefreiheit, Energieeffizienz und ein verbessertes Raumklima in den Fahrzeugen eine zentrale Rolle. Neue Garnituren werden in der Regel über mehrere Jahre hinweg schrittweise eingeführt, während ältere Baureihen parallel weiter im Einsatz bleiben, bis die Umstellung abgeschlossen ist. Der Verkauf von Einzelteilen ausgemusterter Fahrzeuge ist bei solchen Umstellungen keine Seltenheit und bietet Verkehrsunternehmen zugleich die Möglichkeit, ihre Geschichte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.