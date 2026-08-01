Wiener Müllfahrzeuge: Neun Brände seit Jahresbeginn durch Lithium-Akkus im Restmüll

Häufung von Bränden in Wiener Müllfahrzeugen: Lithium-Akkus im Fokus

In Wien ist es im laufenden Jahr wiederholt zu Bränden und Rauchentwicklungen in Müllfahrzeugen der MA 48 gekommen. Bis zum aktuellen Zeitpunkt zählten die Verantwortlichen neun derartige Vorfälle während der Entleerung von Mülltonnen – im gesamten Jahr 2025 waren es drei.

Anfang Juli 2026 war es in der Stadlauer Müllhalle der Energie AG zu einem Großbrand gekommen, der einen millionenschweren Schaden verursachte. Aus Sicherheitsgründen mussten die Südost-Tangente, die U2 sowie eine ÖBB-Bahnstrecke für mehrere Stunden gesperrt werden.

Fahrzeug musste gewaltsam geöffnet werden

In einem der Fälle im heurigen Jahr musste die Feuerwehr ein Müllsammelfahrzeug gewaltsam öffnen. Das zwölf Jahre alte Fahrzeug erlitt dabei einen Totalschaden, eine Reparatur lohnte sich nicht mehr. Die Fahrzeuge der MA 48 sind haftpflichtversichert, Eigenschäden werden durch eine Versicherung jedoch nicht gedeckt.

Auch abseits der Müllfahrzeuge kam es zu Zwischenfällen: Im Frühjahr 2026 brannte es in zwei Sperrmüllboxen in Simmering und Rinter. In der Müllverbrennungsanlage Pfaffenau im 11. Bezirk kommt es nach Angaben der Betreiber ein- bis zweimal pro Woche zu Bränden im Sperrmüllbunker, meist beim Schreddern beziehungsweise Zerkleinern des Sperrmülls. Die Anlage verfügt über installierte Löscheinrichtungen.

Lithiumbatterien als wiederkehrendes Thema

Der Verband der österreichischen Entsorgungsbetriebe verzeichnete im Vorjahr 36 größere Brände in heimischen Entsorgungsbetrieben. Seit 2016 ist die Zahl der im Restmüll gefundenen Lithium-Ionen-Akkus um 300 Prozent gestiegen.

Laut Wirtschaftskammer liegt die Sammelquote von Lithiumbatterien derzeit bei nur 13 Prozent, obwohl 46,5 Prozent der neu in den Handel gebrachten Gerätebatterien Lithiumbatterien sind. Ab 2027 werden Einweg-E-Zigaretten in Österreich vollständig verboten.